訂位規則是7天內要先繳付完訂金否則會被取消，因此此次桃園店訂位可以在12月18日當天，再上網「拼一下人品」，當天陸續會有座位釋出，或許能搶到。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲島語有豐富的多樣化海鮮最受到歡迎，其中松葉蟹腳人氣最高。（圖／漢來美食提供facebook.com/grandhilai/）

因為訂位規則是「7天內要先繳付完訂金（每人500元）」，否則該筆訂單將被取消，因此此次桃園店訂位可以在12月18日當天，再上網「拼一下人品」，當日陸續會有座位釋出，漢來美食也回應的確有此規則，但是當日釋出的時間不一定，所以想吃的話，當天不定時上

▲島語最招牌菜色屬海鮮，甚至有較少見的香箱蟹、藍鑽蝦等。（圖／記者葉盛耀攝）

▲島語桃園台茂店相關訊息一覽（圖／漢來美食提供 www.facebook.com/grandhilai/）

名店「紅豆食府」也有吃到飽 剩最後5天