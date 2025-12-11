男團F4將復出開演唱會，但4人名單中卻少了朱孝天，而是加入五月天主唱阿信，此事掀起熱議，朱孝天的個性問題也引起討論，被網友砲轟實在太不會做人。朱孝天過去上節目《康熙來了》的片段也被挖出，他當時表示自己是在燒烤店被製作人柴智屏挖掘的，但他遇到柴智屏時，並沒有什麼特別反應，讓主持人蔡康永聽後立刻反問他：「你在跩什麼？」
朱孝天被柴智屏挖掘 0反應態度遭嗆：跩什麼
朱孝天因被柴智屏挖掘，才加入經典偶像劇《流星花園》，並和周渝民、言承旭、吳建豪3人共組團體F4，柴智屏可以說是帶他進入演藝圈的貴人。朱孝天多年前也曾在《康熙來了》節目上回憶初遇柴智屏的場景，他說自己當時在燒烤店打工，柴智屏突然搭訕並問他：「有沒有想走演藝圈」，他當下只回答柴智屏：「隨便」。
朱孝天表示柴智屏當時有自我介紹，說自己是《超級星期天》的製作人，但他聽後沒太多反應，只是「喔」了一聲，這讓蔡康不禁反問他：「你在跩什麼？」朱孝天則連忙否認，表示自己當時只是覺得現階段日子過得很滿足，沒有特別想轉換跑道，想不到最後柴智屏真的有積極與他聯繫，讓他也覺得感動，這才答應出道。
朱孝天沒想過當一輩子明星 嚮往平淡過一生
朱孝天當時在節目上也分享心聲，自認不算大牌，只不過是二線演員，甚至可以說只是一個戲子，所以在F4中不會跟其他人比較誰的掌聲比較多、誰比較紅。朱孝天也透露出道後他反而覺得，如果能平淡過完一輩子，「其實是一件很不錯的事」，他本來就沒打算要一直當明星。
由此可見，朱孝天與F4其他人對待演藝圈的看法確實較不相同，F4解散後，周渝民、言承旭、吳建豪都積極拍戲甚至出唱片，只有朱孝天沒推出什麼代表作。在相信音樂找上F4談合體時，朱孝天也多次爆雷曝光合作進度，或許是因為太過大嘴巴、不受控，這才被踢出組合。
朱孝天暗指遭排擠 五月天經紀人9字回酸
朱孝天本人日前則在直播時直白表示，他是單方面被退出合體計畫的，朱孝天更直接點名相信音樂高層艾姐：「如果不喜歡我，或覺得我不適任這次的演出，其實可以直接告訴我」，似乎在暗示自己被艾姐排擠。對此，相信音樂官方表示「不予回應」，但五月天的經紀人在Threads上發文，「請回頭看看自己先唷」，疑似暗酸朱孝天。
資料來源：YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
朱孝天因被柴智屏挖掘，才加入經典偶像劇《流星花園》，並和周渝民、言承旭、吳建豪3人共組團體F4，柴智屏可以說是帶他進入演藝圈的貴人。朱孝天多年前也曾在《康熙來了》節目上回憶初遇柴智屏的場景，他說自己當時在燒烤店打工，柴智屏突然搭訕並問他：「有沒有想走演藝圈」，他當下只回答柴智屏：「隨便」。
朱孝天表示柴智屏當時有自我介紹，說自己是《超級星期天》的製作人，但他聽後沒太多反應，只是「喔」了一聲，這讓蔡康不禁反問他：「你在跩什麼？」朱孝天則連忙否認，表示自己當時只是覺得現階段日子過得很滿足，沒有特別想轉換跑道，想不到最後柴智屏真的有積極與他聯繫，讓他也覺得感動，這才答應出道。
朱孝天當時在節目上也分享心聲，自認不算大牌，只不過是二線演員，甚至可以說只是一個戲子，所以在F4中不會跟其他人比較誰的掌聲比較多、誰比較紅。朱孝天也透露出道後他反而覺得，如果能平淡過完一輩子，「其實是一件很不錯的事」，他本來就沒打算要一直當明星。
由此可見，朱孝天與F4其他人對待演藝圈的看法確實較不相同，F4解散後，周渝民、言承旭、吳建豪都積極拍戲甚至出唱片，只有朱孝天沒推出什麼代表作。在相信音樂找上F4談合體時，朱孝天也多次爆雷曝光合作進度，或許是因為太過大嘴巴、不受控，這才被踢出組合。
朱孝天本人日前則在直播時直白表示，他是單方面被退出合體計畫的，朱孝天更直接點名相信音樂高層艾姐：「如果不喜歡我，或覺得我不適任這次的演出，其實可以直接告訴我」，似乎在暗示自己被艾姐排擠。對此，相信音樂官方表示「不予回應」，但五月天的經紀人在Threads上發文，「請回頭看看自己先唷」，疑似暗酸朱孝天。