前兄弟象日籍投手、總教練中込伸近期接受日媒《Full-Count》採訪，回憶來台打球的點滴，2007年底，中込伸再度來台擔任兄弟象教練，2009年季中升任總教練，並率隊勇奪下半季冠軍，但該年台灣大賽後，中職爆發「黑象事件」，中込伸也捲入其中。對此，中込伸仍否認涉案，並將來龍去脈再重新交代一次，他強調，當初認罪是為了家人，回憶那段歲月，「如果要在棒球和家人之間選一個，那當然是家人。只要放下自尊，什麼都做得下去。」
中込伸2009年季中接任總教練 年底卻成「黑象事件」一員
📍中込伸回憶來台過程！兄弟象「一週一簽」艱苦合約 重啟職棒生涯
中込伸於2007年底回到兄弟象擔任投手教練，因為過去曾在兄弟效力多年，選手多半是熟面孔，都叫中込伸「大哥（兄貴）」。2009 年季中，中込伸之所以能升任總教練，也是源自球員的希望，「那年我們上半季成績不好，選手們去向（球團）說『讓大哥來帶隊吧』，所以我就接下總教練。」中込伸將阪神時代野村克也監督的野球哲學融入其中，成功帶隊奪得下半季冠軍，本應該是名聲大噪。
然而情勢卻急轉直下，該年台灣大賽後，中職爆發大規模假球案，兄弟象也有球員被逮捕。中込伸從冠軍教頭瞬間跌入深淵，因涉嫌涉案而遭檢方約談，隔年2月遭以詐欺罪起訴。期間他被撤下教練職，一切盡失。
「黑象事件」白手套是中込伸弟子 曾隨中込伸赴沖繩打球
📍中込伸連3年10勝仍無緣日職 感嘆重返兄弟執教卻遇「黑象事件」
整起事件最關鍵的因素，是串連選手打假球的的「白手套」，竟是中込伸的「弟子（教え子）」，中込伸表示，「他是2005年我在兄弟擔任選手兼教練時的投手。我覺得他蠻有前途，也認真教他。但我退休回日本後，他被球隊釋出，當時就有一些傳聞。後來台灣的棒球人士拜託我讓他去日本的社會人球隊繼續打球。」
當時中込在朋友建議下，於沖繩創立社會人球隊「武士那霸隊」，並擔任總教練，便接納了該選手，「我跟他說『我可以提供器材，但沒薪水喔』。我還用自己的錢帶他練習、讓他上場，甚至幫他爭取一次職棒測試。但終究沒成功。他後來說『我不打了』就回台灣了。」後來武士那霸隊也因營運困難而停擺，中込伸接受兄弟象的邀請回台執教。
與「白手套」飯局被認定為賄絡 中込伸遭到起訴
當時，該名選手對中込伸說，「前輩，當初謝謝您。」中込伸回想，2人一起吃飯時，該名選手向他詢問投手調度方式，「我就說像落後時要用『敗戰處理投手』，但沒想到他那時已經是職業賭博的白手套。」
中込伸完全未察覺，是之後才得知，那名選手竟將他教的「敗戰處理投手」概念拿去買通球員。此外，因那次飯局與替中込伸付計程車費，被認定為賄賂。擔任總教練期間，中込伸也曾察覺球員表現異常，「有投手突然找不到好球帶、暴投、牽制失誤。我心裡曾閃過『難道是假球？』但也只能想也許是實力問題。」中込伸做夢都沒想到會牽連到自己。
中込伸選擇認罪 強調是為了家人
之後該名白手套被捕，並供出多名球員與中込伸的名字，「他打電話跟我說，『前輩對不起，我借用了你的名字。你認了吧，這樣就能回日本。』我當然拒絕。結果我被起訴了。」中込伸說，官司要拖2、3年，在這段期間不能離開台灣，也不能工作，「如果我真的收了錢可能還好說，但我根本沒有。根本沒錢寄回日本，那我家人怎麼活？」
於是中込伸對律師說，「請用能讓我最快回日本的方法。」最終，他接受了認罪換取緩刑的條件。中込伸妻子曾對他說，「你應該好好抗爭。」但中込伸為家人選擇放下對錯，「我決定了，就這樣。」2010年7月中込伸於法庭完全認罪，同年12月被判處1年8個月、緩刑4年。返回日本時，中込伸仍堅定表示自己未涉假球，只是「為了家人生活，只能這麼做。」
📍中込伸背景：曾任兄弟總教練 因「黑象事件」遭終身禁賽
現年55歲的中込伸在1988年日職選秀首輪被阪神虎隊指名，13年日職生涯拿下41勝62敗2救援、防禦率3.74；2001年來台發展，在兄弟象4年繳出45勝29敗3救援、防禦率3.15。
中込伸2008年擔任兄弟象投手教練，並於2009年5月接任總教練，該年率隊殺入台灣大賽，最終以3勝4敗不敵統一獅。休賽季爆發「黑象事件」，中込伸遭到檢方約談，兄弟象也宣布解約並終身禁賽，中込伸被判處有期徒刑1年8個月，緩刑4年。
📍日媒文中的白手套 曾被視為兄弟「救世主」
此篇《Full-Count》報導中，雖未直接提及「白手套」名字，實際上該名選手為前兄弟象投手莊宏亮（莊侑霖），2003年代訓選秀會首輪被兄弟指名，曾被視為兄弟「救世主」，當年入團簽約金430萬，備受球團、球迷期待。
不過莊宏亮未能兌現天賦，只在一軍出賽19場，拿下4勝4敗，防禦率5.40。2006年季中離開兄弟，短暫加入武士那霸隊。2009年「黑象事件」爆發，莊宏亮被檢調單位指涉嫌充當職棒簽賭案白手套遭到上銬約談，訊後遭起訴。
更多棒球相關新聞：
經典賽／大谷翔平合流時間曝光！日本徵召進度卡關 井端弘和無奈
中職／陳冠宇回憶「二刀流」往事！投打想兼顧 最大難處竟是控球
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍中込伸回憶來台過程！兄弟象「一週一簽」艱苦合約 重啟職棒生涯
中込伸於2007年底回到兄弟象擔任投手教練，因為過去曾在兄弟效力多年，選手多半是熟面孔，都叫中込伸「大哥（兄貴）」。2009 年季中，中込伸之所以能升任總教練，也是源自球員的希望，「那年我們上半季成績不好，選手們去向（球團）說『讓大哥來帶隊吧』，所以我就接下總教練。」中込伸將阪神時代野村克也監督的野球哲學融入其中，成功帶隊奪得下半季冠軍，本應該是名聲大噪。
然而情勢卻急轉直下，該年台灣大賽後，中職爆發大規模假球案，兄弟象也有球員被逮捕。中込伸從冠軍教頭瞬間跌入深淵，因涉嫌涉案而遭檢方約談，隔年2月遭以詐欺罪起訴。期間他被撤下教練職，一切盡失。
「黑象事件」白手套是中込伸弟子 曾隨中込伸赴沖繩打球
📍中込伸連3年10勝仍無緣日職 感嘆重返兄弟執教卻遇「黑象事件」
整起事件最關鍵的因素，是串連選手打假球的的「白手套」，竟是中込伸的「弟子（教え子）」，中込伸表示，「他是2005年我在兄弟擔任選手兼教練時的投手。我覺得他蠻有前途，也認真教他。但我退休回日本後，他被球隊釋出，當時就有一些傳聞。後來台灣的棒球人士拜託我讓他去日本的社會人球隊繼續打球。」
當時中込在朋友建議下，於沖繩創立社會人球隊「武士那霸隊」，並擔任總教練，便接納了該選手，「我跟他說『我可以提供器材，但沒薪水喔』。我還用自己的錢帶他練習、讓他上場，甚至幫他爭取一次職棒測試。但終究沒成功。他後來說『我不打了』就回台灣了。」後來武士那霸隊也因營運困難而停擺，中込伸接受兄弟象的邀請回台執教。
與「白手套」飯局被認定為賄絡 中込伸遭到起訴
當時，該名選手對中込伸說，「前輩，當初謝謝您。」中込伸回想，2人一起吃飯時，該名選手向他詢問投手調度方式，「我就說像落後時要用『敗戰處理投手』，但沒想到他那時已經是職業賭博的白手套。」
中込伸完全未察覺，是之後才得知，那名選手竟將他教的「敗戰處理投手」概念拿去買通球員。此外，因那次飯局與替中込伸付計程車費，被認定為賄賂。擔任總教練期間，中込伸也曾察覺球員表現異常，「有投手突然找不到好球帶、暴投、牽制失誤。我心裡曾閃過『難道是假球？』但也只能想也許是實力問題。」中込伸做夢都沒想到會牽連到自己。
中込伸選擇認罪 強調是為了家人
之後該名白手套被捕，並供出多名球員與中込伸的名字，「他打電話跟我說，『前輩對不起，我借用了你的名字。你認了吧，這樣就能回日本。』我當然拒絕。結果我被起訴了。」中込伸說，官司要拖2、3年，在這段期間不能離開台灣，也不能工作，「如果我真的收了錢可能還好說，但我根本沒有。根本沒錢寄回日本，那我家人怎麼活？」
於是中込伸對律師說，「請用能讓我最快回日本的方法。」最終，他接受了認罪換取緩刑的條件。中込伸妻子曾對他說，「你應該好好抗爭。」但中込伸為家人選擇放下對錯，「我決定了，就這樣。」2010年7月中込伸於法庭完全認罪，同年12月被判處1年8個月、緩刑4年。返回日本時，中込伸仍堅定表示自己未涉假球，只是「為了家人生活，只能這麼做。」
📍中込伸背景：曾任兄弟總教練 因「黑象事件」遭終身禁賽
現年55歲的中込伸在1988年日職選秀首輪被阪神虎隊指名，13年日職生涯拿下41勝62敗2救援、防禦率3.74；2001年來台發展，在兄弟象4年繳出45勝29敗3救援、防禦率3.15。
中込伸2008年擔任兄弟象投手教練，並於2009年5月接任總教練，該年率隊殺入台灣大賽，最終以3勝4敗不敵統一獅。休賽季爆發「黑象事件」，中込伸遭到檢方約談，兄弟象也宣布解約並終身禁賽，中込伸被判處有期徒刑1年8個月，緩刑4年。
📍日媒文中的白手套 曾被視為兄弟「救世主」
此篇《Full-Count》報導中，雖未直接提及「白手套」名字，實際上該名選手為前兄弟象投手莊宏亮（莊侑霖），2003年代訓選秀會首輪被兄弟指名，曾被視為兄弟「救世主」，當年入團簽約金430萬，備受球團、球迷期待。
不過莊宏亮未能兌現天賦，只在一軍出賽19場，拿下4勝4敗，防禦率5.40。2006年季中離開兄弟，短暫加入武士那霸隊。2009年「黑象事件」爆發，莊宏亮被檢調單位指涉嫌充當職棒簽賭案白手套遭到上銬約談，訊後遭起訴。
更多棒球相關新聞：
經典賽／大谷翔平合流時間曝光！日本徵召進度卡關 井端弘和無奈
中職／陳冠宇回憶「二刀流」往事！投打想兼顧 最大難處竟是控球