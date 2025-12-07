前兄弟象日籍投手、總教練中込伸近期接受日媒《Full-Count》採訪，回憶在日本職棒（NPB）的最後幾年球季，以及來中職發展的契機。中込伸回憶，當時被阪神虎隊戰力外後，參加大榮鷹隊的測試未通過，原本職業生涯將要告終，卻意外收到兄弟象教練榊原良行的邀請，中込伸透露，當時合約為「一週一簽」，季初狀況非常差勁，好在有榊原良行幫忙說情，最終繳出15勝9敗的好成績。
中込伸曾是阪神隊第一指名 日職一軍留下10年出賽紀錄
📍中込伸連3年10勝仍無緣日職 感嘆重返兄弟執教卻遇「黑象事件」
據《Full-Count》報導，現年55歲的中込伸在1988年日職選秀首輪被阪神隊指名，共有10年的一軍出賽紀錄。中込伸在日職的最後3個球季，阪神隊由名監督野村克也掌兵符，但他始終無法繳出理想成績，2000年球季，中込伸轉任後援，共25場出賽，拿下3勝3敗2救援，防禦率4.62，「野村監督一直想辦法替我找到可以發揮的地方。」
中込伸回憶，野村監督對他非常有耐心，「給了我很多機會，我非常感謝。但在生涯後期，我卻沒能把握住那些機會。」2001年球季，中込伸在日職的最後一季，將背號從1號改成55號，他表示，「那是因為新庄剛志在2000年季末對我說想要1號，我就答應，所以改穿55號。結果新庄後來去了大都會隊。」
也因為這段插曲，中込伸改穿55號的那一季，成為在日職的最後1年。該季前3場比賽皆以後援身分登板，並連續拿下勝投，且都是在落後或平手時登板，之後靠打線逆轉而取得3場勝投。但除了那3勝，中込伸幾乎沒有亮眼表現，雖投球內容算穩定，但登板多為敗戰處理。
遭阪神隊戰力外、大榮隊測試失敗 中込伸一度陷入絕望
「那（連3場勝投）大概是野村監督在求好運吧，覺得我上去球隊就會贏之類的。算是上天給我的最後禮物，之後我的運氣也用完了，該說再見了，就是那種感覺。」中込伸在該年8月底後再未上一軍，季後遭到阪神隊戰力外。一軍生涯留下41勝62敗、防禦率3.74的成績。
「當時球隊可能也要開始起用年輕選手了。」中込伸對被戰力外已有心理準備，但仍希望繼續當球員，「就是覺得還沒燃燒完，不過現在回想，其實自己的球已經不行了。」阪神隊曾勸中込伸參加測試會，不過被他拒絕，轉而去參加大榮鷹隊的入團測試，但未被錄取。
中込伸透露，阪神隊前監督吉田義男曾向時任大榮隊監督王貞治推薦，但最後仍未被錄取，「王監督跟我說，『吉田監督有跟我說你的事，但這次真的不好意思』。」中込伸回憶，「當時想著，『看來真的不行了，那該怎麼辦』時，剛好在台灣兄弟象擔任教練的榊原良行先生跟我說，『來看看吧。』」
受到兄弟象邀請 中込伸挺過「一週一簽」合約
收到榊原的邀請時，已經是2002年1月，離中職開季僅剩下不到3個月，中込伸說，在參加完大榮隊的測試後，幾乎沒有做過正式訓練，「肩膀完全沒準備好，就像測試生一樣去試投，球速大概只有120公里吧。但因為我在日本還是有些實績，他們就說『先讓他加入看看』。」於是中込伸加入兄弟象，背號依然沿用在阪神隊最後1年的55號。
中込伸雖然在中職開啟新的舞台，但他的狀態在球季開打後仍完全沒有起色，「一開始好像是1勝4敗吧，那時合約是每週一簽，如果表現不好，可能一週就被裁掉。但榊原教練替我說情，『再等他一下。』之後我的狀況慢慢變好，開始贏球。」最終，中込伸在中職第1年繳出15勝9敗的成績，「我也想回日本，所以非常努力練習。」
中込伸曾任兄弟總教練 因「黑象事件」遭終身禁賽
中込伸在2002年到2005年來台效力兄弟象，2008年擔任兄弟象投手教練，並於2009年5月接任總教練，該年率隊殺入台灣大賽，最終以3勝4敗不敵統一獅。休賽季爆發「黑象事件」，中込伸遭到檢方約談，兄弟象也宣布解約並終身禁賽，中込伸被判處有期徒刑1年8個月，緩刑4年。
