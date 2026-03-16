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▲今日林維恩在個人社群媒體分享與兩位前輩的合影，笑說「來見兩位大哥」。（圖／翻攝自林維恩IG限時動態）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊賽程雖已告一段落，但這股「台灣旋風」仍在美國的大聯盟春訓持續延燒。旅美投手林維恩今（16）日在社群平台曬出驚喜合照，他兌現先前直播的承諾，帶著陣中人氣外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）以及因傷遺憾退賽的重砲「龍仔」龍恩（Jonathon Long），一同前往超有家鄉味的三媽臭臭鍋聚餐，畫面曝光後讓全台球迷直呼：「下一屆經典賽中華隊。」台美混血外野手費爾柴德在本屆賽事憑藉穩定的攻守表現，在台灣圈粉無數，個人Instagram追蹤人數更在短時間內突破30萬大關。而原先被期待能與費仔聯手組成「台裔大砲連線」的龍恩，雖因春訓守備受傷遺憾辭退國家隊，但兩人的動向與表現始終是台灣球迷的關注焦點。今日林維恩在個人社群媒體分享與兩位前輩的合影，笑說「來見兩位大哥」。畫面中三人在臭臭鍋店門口露出燦爛笑容，另一張費爾柴德與龍恩併肩而坐的「夢幻合體」畫面，彌補了球迷在經典賽賽場上無緣見到兩人並肩而戰的遺憾。不只是三人小聚，旅美投手沙子宸也在Threads發布一張重量級合照，並寫下「We are Team Taiwan」。照片中除了林維恩與龍仔、費仔，還包括台灣王牌左投林昱珉、潛力新秀柯敬賢以及各隊的翻譯。這群效力於美職體系的台灣好手難得聚首，被球迷戲稱為「中華隊美國分隊」。有細心網友發現，活潑的林維恩甚至穿著台灣啦啦隊「Amaze」的周邊T恤現身，讓整場聚會從食物到穿搭都充滿了濃濃的「台灣元素」，引發留言區熱烈討論：「為什麼好像每次次都看到林維恩穿Amaze」、「實現三媽臭臭鍋之約」、「不可能穿Amaze的衣服⋯⋯」、「維恩不愧是中華隊的社交恐怖份子」此外，也出現許多球迷獻上祝福：「一個個都不要回來了！全部站穩大聯盟」、「拜託下一屆一定要全員參加喔」、「看到台灣的未來」、「我們的驕傲！」