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▲珀多莫被判壞球三振，當場抱頭蹲在地上、一臉難以置信。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）首場準決賽今（16）日在邁阿密上演萬眾矚目的美多大戰，卻在爭議聲中留下讓人錯愕的結尾。美國隊雖以2：1險勝，但九局下半主審判定的「再見三振」卻引發全球憤怒。多明尼加明星強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）氣到在休息室丟口香糖，索托（Juan Soto）也抱頭不敢置信，場邊的拉美裔記者更對著重播畫面怒吼：「這明明就是壞球！」比賽九局下半，多明尼加在一出局後進佔三壘，全場氣氛沸騰。九棒打者珀多莫（Geraldo Perdomo）與美國隊守護神米勒（Mason Miller）激戰至滿球數。第八球米勒投出一顆明顯偏低的變化球，珀多莫展現絕佳選球眼力目送，正準備丟下球棒走向一壘時，主審竟然拉弓判定三振。根據MLB官網的3D一球速報（Statcast）顯示，這顆球完全落在好球帶下方的壞球區，與好球帶底部有顯著距離。珀多莫當場抱頭蹲在地上、一臉難以置信。判決一出，多明尼加休息室瞬間陷入崩潰。明星賽強打索托（Juan Soto）雙手抱頭在場邊抗議，小葛雷諾更被捕捉到因極度不滿，憤而將手中的口香糖猛力丟向場內。不僅球員不滿，記者席也充滿火藥味。許多中南美洲記者看著重播畫面紛紛表示：「這絕對是誤判！」甚至連部分美國媒體也看不下去，在 X（原推特）上批評：「這種層級的對決不該以這種恥辱的方式結束。」這場比賽原本是一場高水準的投手戰。多明尼加22歲小將卡米內羅（Junior Caminero）二局下對美國先發史金恩茲（Paul Skenes）轟出先馳得點的陽春砲，全隊單屆15轟更寫下WBC歷史紀錄。然而，美國隊在四局上靠著韓德森（Gunnar Henderson）與羅曼安東尼（Roman Anthony）的兩發陽春砲反超。隨後多明尼加雖然多次攻佔得點圈，包括七局下一、二壘有人，九局下進佔三壘，卻都在美國隊出色的防守（如賈吉美技、羅德里奎茲沒收全壘打）與主審詭異的好球帶下無功而返。這記爭議判決不僅終結了多明尼加的奪冠夢，也讓主審「加戲」成為賽後討論的主角。事實上，本場比賽主審在低角度的好球帶判定一直讓打者困惑。賽後，不少聲音呼籲國際賽事應儘速引進電子好球帶（ABS）系統的聲音達到頂點，以避免這類「低級誤判」毀掉球員四年一次的努力。