台中市

彰化縣、嘉義縣、嘉義市、雲林縣、屏東縣

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◼︎台中市6月15日停水範圍一次看

▲台中市西屯區6月15日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎彰化縣6月15日停水範圍一次看

▲彰化縣鹿港鎮6月15日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲彰化縣員林市6月15日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎嘉義縣6月15日停水範圍一次看

▲嘉義縣大林鎮6月15日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲嘉義縣中埔鄉6月15日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎嘉義市6月15日停水範圍一次看

▲嘉義市西區6月15日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲嘉義市6月15日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎雲林縣6月15日停水範圍一次看

▲雲林縣四湖鄉6月15日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲雲林縣6月15日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎屏東縣6月15日停水範圍一次看

▲屏東縣6月15日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，6月15日（週一）在以及上述6縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達10小時半。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市6月15日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：汰換管線工程西屯區：大弘三街、大弘二街、大弘五街、大弘六街、大弘四街、大弘街、大有街。停水原因：汰換管線工程鹿港鎮：平和路、新生街、正義街。停水原因：汰換管線工程員林市：光明南街西側1~67號停水原因：漏水調查作業大林鎮：過溪里、三和里 (中興路二段、沙崙、林子頭、林子前)等用戶。停水原因：管線汰換工程中埔鄉：嘉132線1K+600~3K+200停水原因：自來水管線遷移西區：玉山路491~627號；大富路362號；大利街216~258號及233~259號、220巷；大吉街181~185號；大和街12~102號；大平街47~59號及52號，以上包含巷弄。停水原因：自來水管線遷移西區：世賢路二段480號附1~482號及538巷；玉山路371~477號及369巷；劉厝路339~481號及436號、大信街(玉山小段７９地號)、大吉街130~266號，以上包含巷弄。停水原因：拓寬管線改遷工程四湖鄉：中正路、保安路、保長湖路、安溪路、至善街、關聖路。停水原因：拓寬管線改遷工程四湖鄉：美山街、金山街。停水原因：水量計埋設作業潮州鎮：三德路、三星路、三林路、三義街、壽星路、朝昇東路、玉春街、自立街、長壽街。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。