我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多明尼加遇到爭議判決出局，明星強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）氣到在休息室丟口香糖，場邊的拉美裔記者更對著重播畫面怒吼：「這明明就是壞球！」（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）今（16）日迎來令人心碎的結局。奪冠大熱門多明尼加隊在準決賽中以1：2惜敗美國隊，無緣晉級決賽。賽後，多明尼加傳奇名將、現任總教練普侯斯（Albert Pujols）在記者會上神情落寞，針對比賽末段多次出現的「爭議好球判決」表達了含蓄的質疑，「我們盡力了，但結果非常令人遺憾。」在今日這場投手大戰中，多明尼加打線受到美國隊投手群壓制，全場僅靠新星卡米內羅（Junior Caminero）的陽春砲奪下1分。九局下半兩人出局三壘有人，珀多莫（Geraldo Perdomo）在滿球數下因一顆明顯偏低的好球判定遭「再見三振」，讓多明尼加的逆轉夢碎。普侯斯在賽後記者會坦言：「這是一個悲傷的結果，最後一球的投球判決對這場比賽來說實在太關鍵了。」雖然他在言談中試圖保持克制，但語氣中透露出對於主審在8、9兩局多次誤判低角度壞球為好球的無奈，「在那樣的極限戰況下，每一個判決都可能改變歷史。」儘管對判決有異議，普侯斯仍第一時間給予陣中球星們最高的敬意。面對在休息室憤而抗議的索托（Juan Soto）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），普侯斯表示：「我想對球員們說，請引以為傲地昂首離開。我們並非沒有做好準備，這場比賽雙方實力旗鼓相當，誰贏球都不奇怪。」他強調，多明尼加在本屆賽事展現了恐怖的火力，包含卡米內羅打破紀錄的表現，以及全隊單屆15轟的WBC新里程碑，都證明了多國棒球的實力。本場比賽雙方投手表現極其出色，多明尼加先發塞佛里諾（Luis Severino）主投3.1局僅失1分，後續投手群也成功封鎖美國隊攻勢。然而，關鍵在於 4 局上挨了兩發陽春砲遭到反超。普侯斯感慨地說：「這是一場精彩的比賽，投手戰就是如此，勝負往往就在那一兩顆球之間。我們盡力了，但結果非常令人遺憾。」隨著多明尼加止步四強，普侯斯領軍的首場國際大賽執教之旅也畫下句點。雖然最終因爭議判決而「悲劇收場」，但這支「全明星級」多明尼加隊所展現的戰力，已再次震撼世界棒壇。