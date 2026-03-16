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▲隨著這記極具爭議的再見三振送走多明尼加，社群媒體上對於 WBC 應引入電子好球帶（ABS 系統）的討論瞬間沸騰。（圖／翻攝自MLB官網）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）首場準決賽今（16）日在邁阿密上演史詩級對決，志在隊史第二冠的美國隊，靠著先發投手史金恩茲（Paul Skenes）的壓制力，以及韓德森（Gunnar Henderson）、安東尼（Roman Anthony）的兩發全壘打，最終以 2：1 險勝多明尼加，率先奪下決賽門票。然而，比賽最後關頭米勒（Mason Miller）一顆明顯壞球的滑球，被判好球，形成「再見三振」，此爭議判決成為焦點。九局下半，美國隊推出守護神米勒上場關門。米勒雖先送出三振，但隨後保送跑者並發生暴投，讓多明尼加在兩人出局後進佔三壘，全場氣氛緊繃至最高點。面對最後一棒珀多莫（Geraldo Perdomo），雙方鏖戰 8 球進入兩好三壞滿球數。米勒投出一顆時速89英里的滑球，打者選擇目送，不料主審卻拉弓判定為再見三振，比賽瞬間終結。然而，根據MLB官方轉播畫面顯示，這顆決勝球明顯掉落在好球帶下方約兩顆球的位置，並未進入好球區。珀多莫當下顯得難以置信，而這記判決也讓場邊的多明尼加球迷極度不滿。事實上，本場比賽主審的好球帶判決多次引發球星不滿，索托在比賽前段就曾對判決表達強烈抗議。隨著這記極具爭議的再見三振送走多明尼加，社群媒體上對於 WBC 應引入電子好球帶（ABS 系統）的討論瞬間沸騰。儘管比賽在爭議聲中落幕，美國隊仍確定挺進決賽，距離衛冕之路僅剩最後一步。而多明尼加雖有小新星卡米內羅（Junior Caminero）一棒寫下多項紀錄的精彩表現，最終仍遺憾止步四強，主審的判決意外成為這場經典對決中最遺憾的注腳。美國隊今日由 23 歲賽揚強投史金恩茲（Paul Skenes）領軍，他主投 4.1 局僅失 1 分。比賽前段雙方守備均有神級表現：美國隊長賈吉（Aaron Judge）在 3 局下演出 95.7 英里的「雷射肩」阻殺塔提斯（Fernando Tatis Jr.），4 局下更以美技接殺沒收安打；多明尼加強砲索托（Juan Soto）也以精彩接殺還以顏色，雙方互不相讓，戰火一路焦灼。美國隊牛棚羅傑斯（Taylor Rogers）、賈克斯（Griffin Jax）與惠特洛克（Garrett Whitlock）展現堅強實力，接連化解多明尼加滿壘與一、三壘有人的危機，讓擁有「香蕉力量」的多國打線全場留下多達 7 次殘壘。