▲台灣山林投手盧孟揚在冬季聯盟季軍賽先發，前5局威風八面，一度演出15上15下，不過在第6局控球失準，投出3次保送。（圖／中職提供）

2025亞洲冬季棒球聯盟（AWB）季軍賽今（7）日開打，由台灣山林交手台灣海洋，此役台灣山林先發投手盧孟揚前5局投球狀態極佳，僅被敲出1安，還一度演出15上15下，不過第6局卻控球大「走精」，連續送出3次四壞球保送退場，接手「拆彈」的余謙則是救援失敗，挨了2安，送回壘上全部跑者，打完前6局台灣山林反倒以1：4落後。此役台灣山林在3局上靠著張仁瑋的二壘安打，以及陳思仲的滾地球推進，先馳得點，取得1：0領先。台灣山林先發投手盧孟揚前5局狀況極佳，開賽雖被張皓崴敲出二壘安打，但後續演出15上15下，完全封鎖台灣海洋打線。進入到6局下盧孟揚的控球卻大「走精」，對顏采丞、張皓崴以及陳愷佑投出四壞球保送，讓台灣海洋在一人出局攻佔滿壘，台灣山林緊急換投，由余謙登板「拆彈」。面對首棒打者林莛淯，余謙被敲出帶有2分打點的安打，加上中外野手鍾玉成發生失誤，台灣海洋持續攻佔二、三壘，余謙雖然三振王念好，卻被高捷敲出中間方向穿越安打，台灣山林再掉2分，以1：4落後，高捷這一棒也將余謙打退場，直到錢可倫登板才收下該局第3個出局數。總計盧孟揚此役先發主投5.1局失3分（2責失），僅被敲出1安，另外送出3次三振、3次保送，為敗投候選人。余謙中繼登板僅投0.1局失1分（0責失），被敲出2安，另外送出1次三振。