2025亞洲冬季棒球聯盟（AWB）冠軍、季軍賽今（7）日於嘉義市立棒球場熱血開戰。午場季軍賽由台灣山林交手台灣海洋，晚場冠軍賽由日職聯隊交手日本社會人，《NOWnews 今日新聞》也整理相關賽程、各隊球員名單和轉播資訊供讀者參考。

這是自2019年後，台、日、韓三國再次齊聚冬季聯盟，經過3週、18場的激戰後，來到賽事尾聲，今日舉行最終決賽日。昨（6）日4強戰，午場賽事台灣海洋前5局領先日職聯隊，不過第6局被攻下4分，最終以2：5落敗；晚場賽事台灣山林在一度靠著張士綸的2分砲改寫戰局，不過領先不到半局，在7局下遭逆轉，終場就以5：7不敵社會人，無緣闖進冠軍賽。

🟡決賽日賽程（12月7日，嘉義市棒球場）

決賽日共兩場賽事，季軍賽先打、後接冠軍賽：

📍12：05 午場季軍賽

台灣山林 vs 台灣海洋

📍18：05 晚場冠軍賽

日職聯隊 vs 日本社會人

▲台灣山林張士綸在冬季聯盟4強賽敲出2分砲，一度替球隊取得領先。（圖／中職提供）
▪️🇹🇼 台灣山林隊（由樂天桃猿、中信兄弟、味全龍選手組成）—完整名單

總教練： 彭政閔（兄弟）
教練團： 郭峰駿、葉博文、陳皓然、蕭一傑、張煒謙、劉家豪、周磊

投手（17）

陳英睿、翁瑋均、陳原維、林華偉、李柏毓、王伯洋、曾家輝、余謙、張景淯、陳柏均、馮皓、陳聖凱、盧孟揚、林鋅杰、盧冠宇、錢可倫、李家明

捕手（3）

林吳晉瑋、黃贊維、徐博瑋

內野手（9）

張士綸、楊祥禾、陳思仲、劉俊緯、張仁瑋、陳佳樂、曾冠傑、許賀捷、李勛傑

外野手（6）

邱鑫、許庭綸、蔡琞傑、鍾玉成、何品室融、張祐嘉

▲台灣海洋田子杰在冬季聯盟表現活躍，以25安、打擊率4成31排名打擊榜榜首。（圖／中職提供）
▪️🇹🇼 台灣海洋隊隊（由台鋼雄鷹、統一獅、富邦悍將選手組成）—完整名單

總教練： 林振賢（台鋼）
教練團： 沈柏蒼、蕭任汶、葉竹軒、凃壯勳、高政華、徐育澄、鄭乃文

投手（15）

陳正毅、王柏傑、潘奕誠、陳宇宏、李欣穎、林原裕、鄭澔、王偉軒、鄭副豪、李斯特、韋宏亮、林建宏、邱立璿、李承鴻、黃勃睿

捕手（3）

吳柏萱、顏采丞、余羿賢

內野手（9）

高捷、顏郁軒、王翾祐、林培緯、張皓崴、王念好、湯家豪、曾昱磬、陳愷佑

外野手（5）

林威漢、林莛淯、鄭昭誠、田子杰、高聖恩

▲日職聯隊先發左投富士大和在冬季聯盟4強賽，面對台灣海洋主投6局失2分，被敲出4安，另外送出8次三振、5次保送，拿下勝投，防禦率降至0.59。（圖／中職提供）
▪️🇯🇵 日職聯隊—完整名單

總教練： 金城龍彦（巨人）
教練團： 牧野塁、西浦直亨、小田裕也、佐藤由規、市川友也、立岡宗一郎
※ 原入選巨人投手黃錦豪因傷退出。

投手（13）

安德駿、山口廉王、茨木秀俊、高橋幸佑、権田琉成、清水麻成、金渕光希、冨士大和、井上剣也、森山暁生、廣澤優、吉村優聖歩、宮國凌空

捕手（3）

矢野泰二郎、野田海人、坂本達也

內野手（8）

庄子雄大、森駿太、佐藤太陽、佐野大陽、青野拓海、陽柏翔、中村奈一輝、宇都宮葵星

外野手（4）

麦谷祐介、山中稜真、吉野創士、相澤白虎

▲日本社會人浪川広之在冬盟4強戰從台灣山林先發投手曾家輝手中敲出追平比數的關鍵安打。（圖／中職提供）
▪️🇯🇵 日本社會人隊

總教練： 川口朋保（三菱自動車）
教練團： 杉浦正則、玉野武知、山田幸二郎、加藤徹

投手（14）

秋山凌祐、川合慎磨、生井惇己、伊東佳希、高木寛斗、松田賢大、田中大成、樋口新、中岡大河、柿本晟弥、梅田健太郎、本間悠貴

捕手（5）

萩原義輝、有馬諒、松山翔太、印出太一、小鷹葵

內野手（13）

揚村彰斗、有馬諒、池間大智、小山翔暉、石川風雅、山田健太、三野原愛望、元山晶斗、海崎雄太、仲俣慎之輔、下山悠介、相羽寛太、外山優希

外野手（6）

大森廉也、石飛智洋、野村工、浪川広之、柴崎聖人、藤澤涼介

▲2025亞洲冬季聯盟票價。（圖／中華職棒提供）
🎟️ 票務資訊

季軍／冠軍戰：預購 360 元（原價 400）

冬盟全季套票：1380 元（含提前入場）

預售票於 11/3 中午 12:00 開賣

📍購票連結：ibon 售票系統

📺 轉播資訊

三大平台全程直播：

DAZN（有線電視／MOD／OTT）

公視+

CPBL TV

