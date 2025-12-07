我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣山林張士綸在冬季聯盟4強賽敲出2分砲，一度替球隊取得領先。（圖／中職提供）

▲台灣海洋田子杰在冬季聯盟表現活躍，以25安、打擊率4成31排名打擊榜榜首。（圖／中職提供）

▲日職聯隊先發左投富士大和在冬季聯盟4強賽，面對台灣海洋主投6局失2分，被敲出4安，另外送出8次三振、5次保送，拿下勝投，防禦率降至0.59。（圖／中職提供）

▲日本社會人浪川広之在冬盟4強戰從台灣山林先發投手曾家輝手中敲出追平比數的關鍵安打。（圖／中職提供）

▲2025亞洲冬季聯盟票價。（圖／中華職棒提供）

2025亞洲冬季棒球聯盟（AWB）冠軍、季軍賽今（7）日於嘉義市立棒球場熱血開戰。午場季軍賽由台灣山林交手台灣海洋，晚場冠軍賽由日職聯隊交手日本社會人，《NOWnews 今日新聞》也整理相關賽程、各隊球員名單和轉播資訊供讀者參考。這是自2019年後，台、日、韓三國再次齊聚冬季聯盟，經過3週、18場的激戰後，來到賽事尾聲，今日舉行最終決賽日。昨（6）日4強戰，午場賽事台灣海洋前5局領先日職聯隊，不過第6局被攻下4分，最終以2：5落敗；晚場賽事台灣山林在一度靠著張士綸的2分砲改寫戰局，不過領先不到半局，在7局下遭逆轉，終場就以5：7不敵社會人，無緣闖進冠軍賽。決賽日共兩場賽事，季軍賽先打、後接冠軍賽：台灣山林 vs 台灣海洋日職聯隊 vs 日本社會人彭政閔（兄弟）郭峰駿、葉博文、陳皓然、蕭一傑、張煒謙、劉家豪、周磊陳英睿、翁瑋均、陳原維、林華偉、李柏毓、王伯洋、曾家輝、余謙、張景淯、陳柏均、馮皓、陳聖凱、盧孟揚、林鋅杰、盧冠宇、錢可倫、李家明林吳晉瑋、黃贊維、徐博瑋張士綸、楊祥禾、陳思仲、劉俊緯、張仁瑋、陳佳樂、曾冠傑、許賀捷、李勛傑邱鑫、許庭綸、蔡琞傑、鍾玉成、何品室融、張祐嘉： 林振賢（台鋼）： 沈柏蒼、蕭任汶、葉竹軒、凃壯勳、高政華、徐育澄、鄭乃文陳正毅、王柏傑、潘奕誠、陳宇宏、李欣穎、林原裕、鄭澔、王偉軒、鄭副豪、李斯特、韋宏亮、林建宏、邱立璿、李承鴻、黃勃睿吳柏萱、顏采丞、余羿賢高捷、顏郁軒、王翾祐、林培緯、張皓崴、王念好、湯家豪、曾昱磬、陳愷佑林威漢、林莛淯、鄭昭誠、田子杰、高聖恩金城龍彦（巨人）牧野塁、西浦直亨、小田裕也、佐藤由規、市川友也、立岡宗一郎※ 原入選巨人投手黃錦豪因傷退出。安德駿、山口廉王、茨木秀俊、高橋幸佑、権田琉成、清水麻成、金渕光希、冨士大和、井上剣也、森山暁生、廣澤優、吉村優聖歩、宮國凌空矢野泰二郎、野田海人、坂本達也庄子雄大、森駿太、佐藤太陽、佐野大陽、青野拓海、陽柏翔、中村奈一輝、宇都宮葵星麦谷祐介、山中稜真、吉野創士、相澤白虎總教練： 川口朋保（三菱自動車）教練團： 杉浦正則、玉野武知、山田幸二郎、加藤徹秋山凌祐、川合慎磨、生井惇己、伊東佳希、高木寛斗、松田賢大、田中大成、樋口新、中岡大河、柿本晟弥、梅田健太郎、本間悠貴萩原義輝、有馬諒、松山翔太、印出太一、小鷹葵揚村彰斗、有馬諒、池間大智、小山翔暉、石川風雅、山田健太、三野原愛望、元山晶斗、海崎雄太、仲俣慎之輔、下山悠介、相羽寛太、外山優希大森廉也、石飛智洋、野村工、浪川広之、柴崎聖人、藤澤涼介季軍／冠軍戰：預購 360 元（原價 400）冬盟全季套票：1380 元（含提前入場）預售票於 11/3 中午 12:00 開賣三大平台全程直播：公視+