前兄弟象日籍投手、總教練中込伸近期接受日媒《Full-Count》採訪，回憶來台打球的點滴，他表示，連續3年在中職拿下雙位數勝投，卻得不到日職球隊的關愛，他也因此心死，不再有「投回日職」的想法，2005年引退後，中込伸一度擔任沖繩業餘球隊的監督，但球隊遇到營運困難，加上兄弟象再度邀請回鍋擔任教練，中込伸重返台灣，但迎接他的卻是意料之外的「黑象事件」。
來台首年就拿15勝 中込伸抱持「投回日職」的期待
中込伸回憶來台過程！兄弟象「一週一簽」艱苦合約 重啟職棒生涯
中込伸在2002年加盟兄弟象，整季28場登板中投出2場完封、共8場完投，繳出15勝9敗、防禦率3.26的成績。雖然季初狀態欠佳，但到了5月逐漸找回節奏，成為球隊王牌。中込伸表示，台、日等級還是不一樣。但他也說，「我知道之前有其他人從台灣再回到日本打球，所以我也覺得會不會有那個機會？抱持著『再回到日本』的期待，所以練習也很努力。」
中込伸指出，阪神時期的監督野村克也的對他的教導幫助非常大，「在阪神的時候，真的很不喜歡野村監督的會議，完全不想參加，也沒有好好聽。我都和廣澤克己、新庄剛志一起坐在最後面聊天。但即使如此，我還是有吸收這些內容，例如想抓雙殺時要怎麼配球，這些知識其實都有留下。」
來到中職後，中込伸重拾野村克也的教誨，「（當時）大家都有拿到一些關於野村監督思考方式的講義，那些我都有留著。我就在台灣重新拿出來看。裡面講的是棒球的深層概念，真的受益良多。看了後就『原來如此』那種感覺。」這些「野村思維」成為中込伸在台灣大量拿勝的養分，也成為強大的力量。
連續3年奪雙位數勝投 中込伸卻始終回不去日本
2003年球季，中込伸拿下13勝8敗3救援、防禦率2.53；2004年則是14勝6敗、防禦率2.77。中込伸從2002年起連續3年達成雙位數勝投。然而，日本球界始終沒有找上他，「在台灣打了3年，年紀也大了，到了30多歲中段，就覺得差不多吧，也看開了，球也打夠了，當球隊說希望我隔年兼任教練時，我已經幾乎沒有以選手身分在練習了。」
兼任教練的2005年球季，中込伸拿下3勝6敗，防禦率4.67。該季結束後中込伸宣布引退，但他說，其實心態上早在2004年就已燃燒殆盡。2005年球季結束後，中込伸在朋友的建議下，於2006年1月在沖繩那霸成立社會人球隊「武士那覇隊」，並親自擔任監督。
中込伸2008年再度返台擔任教練 卻碰上「黑象事件」
對中込伸而言，身為那霸武士隊的監督，培育選手成為他的新夢想，但事情並未如願發展，「（球員們）要邊工作邊打球，實在太辛苦了。後來甚至有人不再來練習」中込伸無奈地回憶，為了讓球員願意投入，他甚至向贊助商拜託提供小額獎金，「結果球員只在比賽才出現，這樣根本無法運作球隊。隔年我開始煩惱該怎麼辦，剛好兄弟象找我回去當教練。」
當中込伸跟那霸武士隊的贊助商告知此事，對方表示，「那是好機會，你應該去台灣。」中込伸認知到球隊營運陷入困境，他心中充滿遺憾，再度踏上前往台灣的路。中込伸在2008年擔任兄弟象的投手教練，並於2009年季中升任總教練，率隊拿到下半季冠軍。然而，中込伸卻說，「結果卻變成不得了的事情。」迎接他的，是意料之外的「黑象事件」。
中込伸背景：曾任兄弟總教練 因「黑象事件」遭終身禁賽
現年55歲的中込伸在1988年日職選秀首輪被阪神虎隊指名，13年日職生涯拿下41勝62敗2救援、防禦率3.74；2001年來台發展，在兄弟象4年繳出45勝29敗3救援、防禦率3.15。
中込伸2008年擔任兄弟象投手教練，並於2009年5月接任總教練，該年率隊殺入台灣大賽，最終以3勝4敗不敵統一獅。休賽季爆發「黑象事件」，中込伸遭到檢方約談，兄弟象也宣布解約並終身禁賽，中込伸被判處有期徒刑1年8個月，緩刑4年。
中込伸背景：曾任兄弟總教練 因「黑象事件」遭終身禁賽
現年55歲的中込伸在1988年日職選秀首輪被阪神虎隊指名，13年日職生涯拿下41勝62敗2救援、防禦率3.74；2001年來台發展，在兄弟象4年繳出45勝29敗3救援、防禦率3.15。
中込伸2008年擔任兄弟象投手教練，並於2009年5月接任總教練，該年率隊殺入台灣大賽，最終以3勝4敗不敵統一獅。休賽季爆發「黑象事件」，中込伸遭到檢方約談，兄弟象也宣布解約並終身禁賽，中込伸被判處有期徒刑1年8個月，緩刑4年。
