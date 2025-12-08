我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿在成功續約「右護法」威能帝後，接下來將要全力留下「左護法」魔神樂。（圖／記者林柏年攝）

樂天桃猿今（8）日正式宣布，已與陣中王牌投手威能帝（Pedro Fernandez）完成續約，雙方簽下為期2年的新合約，為新賽季的戰力布局注入一劑強心針。威能帝本季大殺四方，例行賽勇奪勝投、三振雙冠王，季末拿下最佳10人、年度MVP，儼然是今年中職最強投手。桃猿球團表示，賽季結束就積極談續約，提供2年合約展現誠意，威能帝也非常開心能夠回台繼續效力，明年目標2連霸。威能帝自2023年季中加盟樂天桃猿以來，便展現出宰制級的投球實力。3年累計29勝，近2個賽季都有雙位數勝投，今年賽季威能帝更是繳出令人驚嘆的成績單，整季出賽26場，奪下15勝2敗，送出168次三振，防禦率2.01，一舉囊括勝投王、三振王、最佳10人以及年度MVP，堪稱是今年中職最強投手。威能帝不僅例行賽表現亮眼，在季後挑戰賽與台灣大賽中更是桃猿不可或缺的關鍵人物。季後賽G2雖然先發狀況不佳，但威能帝在關鍵G4「中1日（距離上次登板僅休息1天）」後援，替桃猿守下台灣大賽資格。進入台灣大賽，威能帝先發登板2場，主投主投13局僅失2分，防禦率1.38，並貢獻1勝，榮獲台灣大賽最有價值球員，成為桃猿隊奪下總冠軍的重要功臣。桃猿今日宣布與威能帝達成2年的合約共識，桃猿球團表示，「威能帝一直是球隊極為倚重的先發戰力，因此在賽季結束後，球團便第一時間積極與其洽談，提供2年合約展現誠意，並在近日成功達成合約共識，球團對於能夠留下這位聯盟頂級投手感到振奮。」明年將繼續效力桃猿，威能帝說，「非常開心能夠回到台灣，繼續與桃猿隊友們一同拼戰，並期待能為球隊完成2連霸。」在成功續留「右護法」威能帝後，桃猿下一步是留下「左護法」魔神樂（Marcelo Martinez），桃猿副領隊礒江厚綺表示，「與魔神樂的經紀公司一直保有良好的溝通聯繫。不管是波賽樂、凱樂也都在觀察，球團會積極規劃補強明年球季的戰力。」