▲小煜（右）和言言（左）和平離婚。（圖／翻攝自IG＠panaiyen、＠yangchiyu）

▲小煜聲明全文。（圖／翻攝自IG@yangchiyu）

小煜（楊奇煜）今（8）日在IG宣布結束5年婚姻，和老婆言言在今年9月簽字離婚，他沉重表示，這是在經過許多對話後做出的決定。小煜也強調，和前妻仍會以家人的形式繼續支持對方，「也希望外界能給我們和孩子一些空間。」《NOWNEWS今日新聞》記者獲知，目前言言搬離家中，但仍時常到家裡照顧小孩。小煜2020年和護理師老婆言言結婚，今無預警宣布已在9月時和平離婚，小煜透露，「關係的形狀雖然改變了，但對孩子的愛沒有改變，未來我們會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大。」並表示這段關係並不是真的「結束」，而是用另一種更舒服的方式陪伴彼此。小煜說，「接下來，我和言言會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給我們和孩子一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。」小煜也透露，目前兩人的心力都投注在孩子身上，關於家人的問題不再多做回應。《NOWNEWS今日新聞》記者據了解，即便小煜和言言離婚，但因小煜工作滿檔，言言也會到家照顧小孩，彼此相互支持。而據記者觀察兩人社群互動，原本時常不避諱曬恩愛的兩人，已經有好一段時間都沒有出現在彼此的貼文中，即使是照顧小孩，也都只有小煜或言言。