▲廉世彬（左起）、河智媛、禹洙漢今年3月才加入樂天，被封為韓援三本柱。（圖／樂天桃猿提供）

▲慈妹爆出有穩定交往中的男友，是綠島民宿老闆，兩人還一起養了米克斯愛犬。（圖／慈妹臉書）

▲卡古斜槓賣雞蛋糕遭酸落魄，但其實生意很不錯。（圖／卡古臉書）

《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（8）日娛樂新聞搶先看，中職樂天啦啦隊「韓籍三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛合約將到期，傳出只有廉世彬續約。富邦啦啦隊女神慈妹爆出早就名花有主，男友在綠島開民宿，是陽光肌肉帥哥。靠模仿劉德華等明星闖出名號的節目《瘋神無雙》班底卡古近日擺攤賣起雞蛋糕，竟遭網友酸落魄。據《CTWANT》報導，今年3月才風光加入樂天啦啦隊，被封為「韓援三本柱」的廉世彬、禹洙漢、河智媛，因球團決定開源節流，在合約屆滿之際，最終僅有廉世彬被續留。而廉世彬近期才捲入遭韓籍經紀人性騷擾爭議，並已與韓國公司解約，對於是否真的留在樂天，球團回應：「女孩們的明年度合約目前在確認階段」，沒把話說死。富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員慈妹（彭翊慈）被爆已有交往多年的男友，據《鏡週刊》報導，男方身分曝光，是在綠島經營民宿的老闆，兩人常一起旅遊並共同飼養米克斯狗，戀情在熟人圈早已公開。男友據悉外型陽光、熱愛戶外運動，與活潑的慈妹相當速配，社群上也不時出現同框線索。而先前曾傳和慈妹曖昧的帽T男，僅是有工作往來的好友，烏龍一場。「瘋神無雙」成員卡古（章瑞麟）轉戰直播後，近日又在七堵、南興市場擺攤賣雞蛋糕，每周五至日固定營業，空檔還會直播與粉絲互動。他坦言創業辛苦，但不在意被酸「落魄擺攤」，認為踏實過生活最重要。據悉，卡古投入約10萬元購入設備並租攤位，除了賣雞蛋糕、上通告，他還有在拍片接案，月入10萬元左右，收入其實很不錯。