勇士目前場均投進15.7顆三分球，為聯盟第二高，即使沒有Curry，火力輸出仍靠高量外線維持。團隊112.6失分與113.1得分形成+0.5的穩定正負值，遠比戰績亮眼的東區球隊更具韌性。

不過根據ESPN報導，勇士迎來好消息，預計可迎回Butler、Green、Horford與Melton，其中巴特勒（JimmyButler） 更被Steve Kerr形容為「樂觀」可戰。

▲球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler ）被主帥Steve Kerr形容為「樂觀」可出戰。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士擊敗騎士後，帶著輕鬆心情造訪芝加哥，準備迎戰近況低迷、苦吞6連敗的芝加哥公牛。雖然Stephen Curry、Jimmy Butler與Draymond Green前役缺陣，但在克里夫蘭一役，勇士徹底展現「打不死」氣質。先發控衛 斯潘瑟（Pat Spencer） 攻下生涯新高19分，外帶7助攻與4籃板，第四節甚至上演8：0個人攻勢並穩穩罰進關鍵球； 桑托斯（Gui Santos）從板凳挹注14分，希爾德（Buddy Hield）攻下13分，波斯特（Quinten Post）也差點繳出雙十數據。防守端更是立功，勇士將騎士命中率壓到僅34.6%，整體比賽節奏完全在掌握中。本場最大變數仍是傷兵情況。本季Butler出賽時表現全面，平均19.5分、5.6籃板與5.0助攻，命中率達51.9%、三分43.9%；Green則是防守核心與團隊籃板王（6.1籃板）。搭配正在成長的 傑姆斯基（Brandin Podziemski）與穆迪（Moses Moody），勇士若能拿回至少一名主力，陣容深度將比上一戰完整許多。芝加哥公牛目前9勝13敗，陷入嚴峻低潮。主場雖是6勝4敗，但近期防守崩盤，每場平均失分高達122.5分（聯盟27），最近10戰甚至被對手攻下123.8分。儘管進攻端有亮點： 基迪（Josh Giddey） 場均20.4分、9.9籃板與9.1助攻幾近大三元，科比‧懷特（Coby White） 場均23.8分、6.2助攻火力暴漲； 武切維奇（Nikola Vucevic）與新秀布澤利斯（Matas Buzelis） 也提供穩定得分，但團隊輪轉鬆散、外圍守不住、禁區護框弱，整體節奏失控。陣容方面，公牛也有長傷單：賀特（KevinHuerter） 與艾森格（NoaEssengue） 缺陣，史密斯（Jalen Smith）、瓊斯（Tre Jones）與奧科羅（Isaac Okoro）皆被列為出戰存疑；多森姆（AyoDosunmu） 則為出戰成疑。多名主力雖被列為「可能上場」，但整體健康與磨合度仍不足。對公牛而言，止敗關鍵在防守端能否找回強度，但勇士的三分量能與球權流動，正是他們最怕的打法。從戰術層面看，勇士不需大改劇本：縮小油漆區空間、讓Green與內線輪轉壓迫Giddey的切入，再由Post與Jackson-Davis保護籃框；外線則以長人追防削弱公牛的三分火力。值得注意的是，勇士本季讓對手的三分命中率僅33.9%，正好能對付公牛高出手的外線模式。若Butler或Green其一能回歸，勇士將比上一戰更具備完整防守骨架，有望在客場再搶下一場勝利，順勢把自己拉回西區前八序列。