板橋府中商圈氣爆！新北市板橋重慶路一棟商業大樓今（8）日凌晨發生猛烈氣爆，爆炸點位於2樓餐廳「定食8」，威力強大到牆面塌陷、裝潢炸裂、碎片如雨般噴射街道，波及到周邊建物與路人，共造成5人受傷送醫。大批居民半夜被巨響驚醒，甚至還能感受明顯震動、上下搖晃，不少人嚇壞以為發生地震。目前警消已封鎖現場並深入調查，初步懷疑與瓦斯外洩相關，現場發現4支瓦斯鋼瓶，結構安全與事故原因仍待釐清。
板橋「定食8」凌晨突氣爆！驚天巨響嚇壞周遭居民 共5人受傷
事故發生在今（8）日凌晨0時至1時許，爆炸點位於板橋重慶路一棟商業大樓2樓的連鎖餐廳「定食8」，威力之大使餐廳內部幾乎被毀，牆面崩落，碎裂的玻璃與殘骸更大量噴飛到街上，連帶波及緊鄰的爭鮮與周邊店家，造成整排街區受影響。同時因爆炸聲響巨大，震得附近住家門窗抖動，嚇醒大批當地民眾。
碎片落下時剛好砸到行經1樓的民眾，共造成4名女子與1名男子受傷，另有1名女性住戶因受到驚嚇身體不適，總計6人通報受傷。其中1名女子因傷勢不重婉拒送醫，其餘傷者則被分別送往雙和醫院與亞東醫院治療，所幸意識清楚、無生命危險，警消也同步預防性疏散鄰近5名住戶以策安全。
猛烈的爆炸聲讓附近住戶在睡夢中驚醒，紛紛在社群平台Threads以及臉書社團「我是板橋人」回報災情，「聽到一聲大爆炸坐在店裡人都在上下搖那種」、「快睡著了突然碰一聲」、「窗戶都被震了一下」、「在附近真的嚇死，震動超明顯還以為什麼東西從天上掉下來」、「我家的玻璃被炸掉了」、「幸好是半夜⋯這裡白天晚上經過的人都蠻多的」。
「定食8」氣爆裝潢全毀！初判肇事原因為瓦斯外洩
消防局於0時57分接獲通報，立即調派29車、88人前往搶救。新北市消防局長陳崇岳也在第一時間到場，他表示大樓多為辦公空間，餐廳於晚上9點半已結束營業，最後員工在約10點離開，因此氣爆發生於非營業時間。消防人員進行三次完整搜索後，確認主要爆炸區域集中在2樓「定食8」與「爭鮮」周邊，現場裝潢幾乎全毀。
陳崇岳指出，初步在樓梯間發現4支瓦斯鋼瓶，現場火調人員正針對瓦斯管線、鋼瓶狀態與廚房設備進行比對檢驗。由於爆炸威力驚人，研判可能與瓦斯外洩累積後引爆有關，但實際原因仍待進一步查證。
目前工務局已到場檢視大樓結構安全，環保局與相關單位也正在清理散落滿地的玻璃與碎片。消防局表示將盡速恢復道路通行，希望不影響早晨通勤民眾，事故詳細原因仍待持續釐清。
