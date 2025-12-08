我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉嘉玲與郭台銘（如圖）2007年牽手出席活動，郭董坦言對她態度認真，引發熱議。（圖／資料照片）

港星劉嘉玲今（8）日迎來60歲生日啦！女神在1983年憑《阿飛正傳》出道，代表作有《說謊的女人》、《無間道II》等等。劉嘉玲的感情生活始終是外界關注焦點，她與梁朝偉自1988年開始交往，長跑20年後於2008年步入婚姻，期間雖屢傳情變，兩人仍堅守關係。在與梁朝偉步入婚姻前，劉嘉玲曾與許晉亨、林俊賢等商界及演藝圈人士爆出戀愛傳聞；其中，還有鴻海集團創辦人郭台銘，2007年兩人曾大方牽手出席活動，郭台銘更公開坦言對劉嘉玲是認真的。不過，前郭董特助蕭裔芬事後透露，劉嘉玲曾告訴郭台銘：「我配不上你！」引發外界關注。劉嘉玲的感情生活一直以來都備受關注，從1988年和梁朝偉開始交往，兩人一路走到2008年結婚，期間雖然沒公開分手過，但外界仍時不時猜感情是否生變。而劉嘉玲在和梁朝偉步入婚姻前，也曾被傳與商界老闆與演藝圈男星走得近，包括許晉亨、林俊賢、郭台銘等人，都曾被點名過。回顧1983年，那時18歲的劉嘉玲在廣告公司上班，和當時的主管陷入熱戀，而這也是她的初戀。劉嘉玲真心投入在這段關係中，把對方當成自己的唯一，直到後來才發現他其實早有家庭，等事情曝了光，對方太太也知道後，更是鬧得一度失控，劉嘉玲整個人彷彿被潑了冷水，心慌到不知怎麼面對。多年後劉嘉玲回憶這段青澀戀情，她也坦言從這段感情學到不少，感謝自己第一次愛上的人就是他。2007年，劉嘉玲與鴻海集團創辦人郭台銘一起現身王菲舉辦的公益晚宴，甚至大方牽手合影，除此之外，還曾傳出兩人同遊海島的消息，引發關注。後來，郭台銘面對媒體專訪時，還曾直言他對劉嘉玲是認真的，並且公開了心目中理想伴侶的標準，包括健康、30歲以上、大方美麗、個性活潑，以及有生活品味、會照顧他。不過，前郭董特助蕭裔芬事後曾在節目《大尋寶家》透露，其實當時劉嘉玲曾主動對郭台銘說：「我配不上你！」；她還加碼爆料，那段時間郭台銘在會議中看見梁朝偉在電視上，突然冒出一句「我一拳就能把他打倒」的驚人言論，讓這段劉郭戀增添不少戲劇色彩。12月8日的壽星不只有劉嘉玲！還有日本搞笑藝人中岡創一汀、日本歌手TAKAHIRO、中國演員鄧莎、日本女團AKB48隊長橫山由依、韓國女團BESTie成員姜蕙妍、韓國男團ENHYPEN成員朴成訓，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！