▲卡古斜槓賣雞蛋糕，生意還不錯。（圖／翻攝自卡古臉書）

41歲男星卡古（章瑞麟）過去因模仿走紅，還曾為了節目整形，昨（7）日他在臉書直播與粉絲互動，背景是雞蛋糕攤位，之前曾被網友酸是「落魄到去擺攤」，不過卡古也解釋，其實他的攤位生意不錯，也是因為沒麵糊可賣才有空休息一下，據悉他目前除了上節目、還有在拍片接案，月入10萬，加上雞蛋糕生意，非常認真過日子。卡古2星期前開始擺攤賣雞蛋糕，曾被網友酸是「落魄」，不過卡古分享自己的攤位在七堵市場、南興市場等地，生意還不錯，「麵糊賣完了，我女朋友先回去補，等下繼續擺。」等麵糊製作好就會開始繼續販售，不過因為他第一次在粉專開直播，互動的人很少，最後他尷尬關掉，轉戰抖音。卡古2017年接受節目的改造計畫，做了眼睛、鼻子和下巴，本以為外型改變工作會變多，沒想到工作銳減，一度吃老本還陷入憂鬱，根據《三立新聞》報導，卡古目前除了上節目，還有在接案子，月入約10萬元，投入雞蛋糕副業，也花了10萬元買攪拌機、冷凍櫃、模型以及租攤位等等，交往6年的女友是他的最佳助手。