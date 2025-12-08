（11:27更新：新增富邦回應）富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員慈妹（彭翊慈）今（8）日被爆已有穩定交往多年的男友，據悉，男方是在綠島經營民宿的老闆，兩人常一起旅遊並共同飼養米克斯狗，戀情在熟人圈早已公開。而男友外型陽光、熱愛戶外運動，與活潑的慈妹相當速配，兩人社群上也不時出現約會線索，早就偷偷在放閃。
慈妹男友身分曝光！穩交綠島民宿老闆
27歲的慈妹在Fubon Angels中人氣極高，IG有45萬人追蹤，外型甜美身材火辣的她，傳出也早已有穩定交往多年的男友。據《鏡週刊》報導，慈妹男友在綠島經營民宿，因此慈妹IG才會經常分享在綠島拍的泳裝美照，一有時間就會到綠島與男友相聚，兩人也經常一起出國旅遊，IG曾同時分享在泰國度假的照片。
慈妹、綠島男偷偷放閃 一起飼養愛犬
而慈妹與綠島男的戀情其實熟人圈都知道，也認為兩人相當速配。翻看綠島男IG，他也熱愛戶外運動，還跟慈妹一起飼養米克斯愛犬，外型帥氣、陽光，兩人在一起十分速配。綠島男的IG今年5月時也有分享與慈妹一起去做醫美的業配影片，低調放閃。
慈妹去年傳烏龍緋聞 工作夥伴被當成男友
高人氣的慈妹去年2月時，還曾傳過烏龍緋聞，當時一名帽T男等她演唱會結束後載著她前往慶功宴，隨後又一起驅車返家，守候慈妹長達7小時，讓外界誤以為他才是男友本人，但事實上，知情人士透露，該名男子與慈妹只是工作夥伴關係，並非護花使者。
而慈妹或許是礙於公眾人物的身分，才不敢與綠島男大膽公開戀情。《NOWNEWS今日新聞》記者也傳訊詢問富邦球團關於慈妹戀愛一事，富邦育樂回應，「對於啦啦隊成員私生活領域部分，尊重每個女孩的個人空間，感謝大家關心。」
慈妹曾淚灑節目 沈玉琳安慰：明星必經之路
慈妹2017年加入Fubon Angels後，持續應援至今，而她畢業於台北市立大學運動藝術系街舞組，是少數有街舞專長的啦啦隊成員。今年4月時，慈妹還曾在沈玉琳的節目上落淚，直言工作壓力大、陷入低潮，當時還被誤會成她不滿韓國啦啦隊大量來台，但慈妹後來坦言是因為酸民的問題，沈玉琳則鼓勵她這是演藝圈的必經之路，許多明星都是這樣走過來的。
