▲慈妹（左）為愛經常去綠島，還跟男友（右）一起飼養愛犬。（圖／慈妹IG@j.oycee377、男友IG）

▲慈妹（左）曾在沈玉琳（右）的節目中落淚。（圖／翻攝自威廉沈歡樂送YouTube）

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員慈妹（彭翊慈）今（8）日被爆已有穩定交往多年的男友，據悉，男方是在綠島經營民宿的老闆，兩人常一起旅遊並共同飼養米克斯狗，戀情在熟人圈早已公開。而男友外型陽光、熱愛戶外運動，與活潑的慈妹相當速配，兩人社群上也不時出現約會線索，早就偷偷在放閃。27歲的慈妹在Fubon Angels中人氣極高，IG有45萬人追蹤，外型甜美身材火辣的她，傳出也早已有穩定交往多年的男友。據《鏡週刊》報導，慈妹男友在綠島經營民宿，因此慈妹IG才會經常分享在綠島拍的泳裝美照，一有時間就會到綠島與男友相聚，兩人也經常一起出國旅遊，IG曾同時分享在泰國度假的照片。而慈妹與綠島男的戀情其實熟人圈都知道，也認為兩人相當速配。翻看綠島男IG，他也熱愛戶外運動，還跟慈妹一起飼養米克斯愛犬，外型帥氣、陽光，兩人在一起十分速配。綠島男的IG今年5月時也有分享與慈妹一起去做醫美的業配影片，低調放閃。高人氣的慈妹去年2月時，還曾傳過烏龍緋聞，當時一名帽T男等她演唱會結束後載著她前往慶功宴，隨後又一起驅車返家，守候慈妹長達7小時，讓外界誤以為他才是男友本人，但事實上，知情人士透露，該名男子與慈妹只是工作夥伴關係，並非護花使者。而慈妹或許是礙於公眾人物的身分，才不敢與綠島男大膽公開戀情。慈妹2017年加入Fubon Angels後，持續應援至今，而她畢業於台北市立大學運動藝術系街舞組，是少數有街舞專長的啦啦隊成員。今年4月時，慈妹還曾在沈玉琳的節目上落淚，直言工作壓力大、陷入低潮，當時還被誤會成她不滿韓國啦啦隊大量來台，但慈妹後來坦言是因為酸民的問題，沈玉琳則鼓勵她這是演藝圈的必經之路，許多明星都是這樣走過來的。