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▲丹丹（左圖左起）、心璇、檸檬、林襄、慈妹向宜芳（前）扔雜物。（圖／林襄IG）

▲▼宜芳加入小龍女3年，曾經拿下伊林璀璨之星6、演藝組亞軍，她同時也是職籃慕獅女孩成員。（圖／宜芳IG）

啦啦隊尤物、「小龍女」林襄入行5年，人紅是非多，但酸民越罵她人氣越高，近期陸續在台、日推出寫真新作，工作邀約沒斷過，IG粉絲數已經突破180萬，林襄近日分享一支「霸凌」影片，與「Fubon Angels」女神慈妹對同事宜芳丟擲東西，粉絲質問：「為何要欺負口水（宜芳綽號）？」曝光的短片，小龍女林襄、心璇和Fubon Angels慈妹、丹丹、檸檬圍著宜芳，4人面無表情、眼神兇惡，突然對著跌坐地上的宜芳丟隊服、毛巾和疑似化妝包等物品，力道相當大，讓宜芳一度伸出手護著頭，其實5姝合體拍攝IG Reels，純粹搏君一笑。檸檬在配文寫下：「誰出包了！？！？」還標記「到底是誰丟這麼大力」附上兩個笑到流淚的表情符號，影片吸引超過2萬人按讚，啦啦隊女孩和粉絲表示：「衣服丟著丟著，差點就丟出私人恩怨了」、「為啥要欺負我口水」、「口水被霸凌了」、「我對中間的那位特別有興趣」、「笑死」、「太可愛了啦！」中華職棒日前和捷克國家代表隊在大巨蛋舉辦交流賽，為即將到來的世界棒球12強賽預熱，中職6隊專屬啦啦隊共派出36位女孩，演出開場舞，並為我國選手應援，事後捷克棒球隊在官方IG寫下此次來台的心得，並唯一標記味全龍小龍女宜芳的帳號，以及分享她應援時的特寫照片，宜芳留言回應：「Thank you so much !」捷克隊也回以雙手比愛心的符號，引起宜芳的粉絲熱議。