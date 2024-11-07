啦啦隊尤物、「小龍女」林襄入行5年，人紅是非多，但酸民越罵她人氣越高，近期陸續在台、日推出寫真新作，工作邀約沒斷過，IG粉絲數已經突破180萬，林襄近日分享一支「霸凌」影片，與「Fubon Angels」女神慈妹對同事宜芳丟擲東西，粉絲質問：「為何要欺負口水（宜芳綽號）？」
曝光的短片，小龍女林襄、心璇和Fubon Angels慈妹、丹丹、檸檬圍著宜芳，4人面無表情、眼神兇惡，突然對著跌坐地上的宜芳丟隊服、毛巾和疑似化妝包等物品，力道相當大，讓宜芳一度伸出手護著頭，其實5姝合體拍攝IG Reels，純粹搏君一笑。
檸檬在配文寫下：「誰出包了！？！？」還標記「到底是誰丟這麼大力」附上兩個笑到流淚的表情符號，影片吸引超過2萬人按讚，啦啦隊女孩和粉絲表示：「衣服丟著丟著，差點就丟出私人恩怨了」、「為啥要欺負我口水」、「口水被霸凌了」、「我對中間的那位特別有興趣」、「笑死」、「太可愛了啦！」
中華隊、捷克隊交流賽 宜芳成唯一被標記女孩
中華職棒日前和捷克國家代表隊在大巨蛋舉辦交流賽，為即將到來的世界棒球12強賽預熱，中職6隊專屬啦啦隊共派出36位女孩，演出開場舞，並為我國選手應援，事後捷克棒球隊在官方IG寫下此次來台的心得，並唯一標記味全龍小龍女宜芳的帳號，以及分享她應援時的特寫照片，宜芳留言回應：「Thank you so much !」捷克隊也回以雙手比愛心的符號，引起宜芳的粉絲熱議。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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中華隊、捷克隊交流賽 宜芳成唯一被標記女孩
中華職棒日前和捷克國家代表隊在大巨蛋舉辦交流賽，為即將到來的世界棒球12強賽預熱，中職6隊專屬啦啦隊共派出36位女孩，演出開場舞，並為我國選手應援，事後捷克棒球隊在官方IG寫下此次來台的心得，並唯一標記味全龍小龍女宜芳的帳號，以及分享她應援時的特寫照片，宜芳留言回應：「Thank you so much !」捷克隊也回以雙手比愛心的符號，引起宜芳的粉絲熱議。
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