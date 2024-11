我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丹丹(左圖左起)、心璇、檸檬、林襄、慈妹向宜芳(前)扔雜物。(圖/林襄IG)

▲▼宜芳加入小龍女3年,曾經拿下伊林璀璨之星6、演藝組亞軍,她同時也是職籃慕獅女孩成員。(圖/宜芳IG)

啦啦隊尤物、「小龍女」林襄入行5年,人紅是非多,但酸民越罵她人氣越高,近期陸續在台、日推出寫真新作,工作邀約沒斷過,IG粉絲數已經突破180萬,林襄近日分享一支「霸凌」影片,與「Fubon Angels」女神慈妹對同事宜芳丟擲東西,粉絲質問:「為何要欺負口水(宜芳綽號)?」曝光的短片,小龍女林襄、心璇和Fubon Angels慈妹、丹丹、檸檬圍著宜芳,4人面無表情、眼神兇惡,突然對著跌坐地上的宜芳丟隊服、毛巾和疑似化妝包等物品,力道相當大,讓宜芳一度伸出手護著頭,其實5姝合體拍攝IG Reels,純粹搏君一笑。檸檬在配文寫下:「誰出包了!?!?」還標記「到底是誰丟這麼大力」附上兩個笑到流淚的表情符號,影片吸引超過2萬人按讚,啦啦隊女孩和粉絲表示:「衣服丟著丟著,差點就丟出私人恩怨了」、「為啥要欺負我口水」、「口水被霸凌了」、「我對中間的那位特別有興趣」、「笑死」、「太可愛了啦!」中華職棒日前和捷克國家代表隊在大巨蛋舉辦交流賽,為即將到來的世界棒球12強賽預熱,中職6隊專屬啦啦隊共派出36位女孩,演出開場舞,並為我國選手應援,事後捷克棒球隊在官方IG寫下此次來台的心得,並唯一標記味全龍小龍女宜芳的帳號,以及分享她應援時的特寫照片,宜芳留言回應:「Thank you so much !」捷克隊也回以雙手比愛心的符號,引起宜芳的粉絲熱議。