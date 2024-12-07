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▲富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員慈妹（本名彭翊慈），外型甜美可愛。（圖／慈妹臉書）

▲慈妹曬出黑白畫面傾訴負面心情，同時為自己加油打氣。（圖／慈妹IG）

▲慈妹已經努力振作，曬出甜美自拍照。（圖／慈妹IG）

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員慈妹（本名彭翊慈），外型甜美可愛，加上天然呆性格，擁有不少死忠粉絲，她也不時會在社群平台上分享生活、美照，積極和粉絲互動，一向報喜不報憂的她，日前卻罕見傾吐負面情緒，曬出黑白畫面，坦言自己有時也會陷入低潮，但因為不想被擔心，總是隱藏一切，卻只是讓問題更糟糕，貼文曝光，讓粉絲都十分心疼。慈妹先前到韓國跑行程，昨（6）日她在IG限時動態曬出一段在通勤中吃便當，邊為自己加油打氣的影片，畫面被調成黑白色，她同時也久違分享近況，坦言自己正在強迫變好的路上，「前一秒還在思考未來而淚灑滿臉，下一秒聽到喜歡的歌還是能舞動，大起大落的情緒像極了八點檔，一開始非常排斥這樣的自己，總是忍耐到極限才找訴苦的窗，也或許是不夠了解自己，總是正能量的我有時候也會低潮。」由於不想讓人擔心，慈妹總是默默忍耐，不知不覺可能就一天、一個禮拜、ㄧ個月過去，如今她發現，這種負面心情只要不處理，就會慢慢蔓延，並不會隨著時間消失，「更加不敢去想下一次冷靜是多長，以前好喜歡對外分享我的心情、我的想法，喜歡搞怪、開朗、屁屁的做自己的自己，不知道從什麼時候開始變化了、害怕了。」慈妹字裡行間透露對自己人生迷失的不安，最後她也自我喊話：「但沒事的，現在我想接住我。」在低潮文曝光後，讓許多粉絲都十分心疼，擔心她目前的狀況，但慈妹已經努力振作起來，曬出綁起高馬尾的甜美照，繼續打起精神工作，她透露自己已經順利回到台灣，火速要投入新工作當中，引來不少人為她加油打氣，堅強的模樣再度圈粉。