今年3月才風光加入樂天啦啦隊，被封為「韓援三本柱」的廉世彬、禹洙漢、河智媛，被爆因球團決定開源節流的關係，在合約屆滿之際，僅有廉世彬被續留。而廉世彬近期才捲入遭韓籍經紀人性騷擾爭議，已與韓國公司解約，留在台灣繼續發展也在粉絲預料之內，只是對於其他兩名女神是否真的會出走，樂天球團回應：「女孩們的明年度合約目前在確認階段」，一直沒把話說死。

樂天韓援三本柱傳僅留廉世彬！她才剛捲性騷爭議

廉世彬日前才遭爆料被韓籍黃姓經紀人性騷擾，黃男雖出面否認，但事情還是鬧得沸沸揚揚。據《CTWANT》報導，廉世彬本月5日已和韓國IDEA-H公司宣布結束合作關係，但她與台灣經紀公司協奏曲文創仍保持合作。

而廉世彬今年9月也加盟台中連莊職業排球隊「Little Witches連莊小魔女啦啦隊」，和高佳彬、金吉娜組職排韓援三本柱，因此廉世彬繼續留在台灣發展已成定局，被樂天續留也在情理之中。

▲娜比、高佳彬、廉世彬、金吉娜、陳伊（圖／臺中連莊職業排球提供）
▲金吉娜（左起）、廉世彬、高佳彬3個月前才組成職排韓援三本柱。（圖／臺中連莊職業排球提供）
經紀公司老闆遇刺！禹洙漢、河智媛續留機會渺茫

至於禹洙漢、河智媛，兩人在台灣的經紀公司MUGEN無限夢想負責人今年8月遇刺身亡，導致公司內部出現財務危機，行政作業也亂成一團，因此外界早就認為雙女神續留台灣的機會渺茫。

不過對於續約問題，樂天球團回應：「女孩們的明年度合約目前在確認階段」，強調目前外界所傳的各項消息都不是他們正式對外公布的資訊，實際續約結果會在明年球季開始前，也就是最晚3月28日前公布，謝謝各界的關心。

▲台灣大賽樂天逆轉奪冠，禹洙漢（左）、河智媛（右）昨（27）日在韓國替樂天應援，讓粉絲感動不已。（圖／Mugen啦啦隊經紀公司 IG ＠mugen_ent_official）
▲禹洙漢（左）、河智媛（右）明年恐難留在台灣。（圖／無限夢想IG＠mugen_ent_official）

