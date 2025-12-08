我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金吉娜（左起）、廉世彬、高佳彬3個月前才組成職排韓援三本柱。（圖／臺中連莊職業排球提供）

▲禹洙漢（左）、河智媛（右）明年恐難留在台灣。（圖／無限夢想IG＠mugen_ent_official）

今年3月才風光加入樂天啦啦隊，被封為「韓援三本柱」的廉世彬、禹洙漢、河智媛，被爆因球團決定開源節流的關係，在合約屆滿之際，僅有廉世彬被續留。而廉世彬近期才捲入遭韓籍經紀人性騷擾爭議，已與韓國公司解約，留在台灣繼續發展也在粉絲預料之內，只是對於其他兩名女神是否真的會出走，樂天球團回應：「女孩們的明年度合約目前在確認階段」，一直沒把話說死。廉世彬日前才遭爆料被韓籍黃姓經紀人性騷擾，黃男雖出面否認，但事情還是鬧得沸沸揚揚。據《CTWANT》報導，廉世彬本月5日已和韓國IDEA-H公司宣布結束合作關係，但她與台灣經紀公司協奏曲文創仍保持合作。而廉世彬今年9月也加盟台中連莊職業排球隊「Little Witches連莊小魔女啦啦隊」，和高佳彬、金吉娜組職排韓援三本柱，因此廉世彬繼續留在台灣發展已成定局，被樂天續留也在情理之中。至於禹洙漢、河智媛，兩人在台灣的經紀公司MUGEN無限夢想負責人今年8月遇刺身亡，導致公司內部出現財務危機，行政作業也亂成一團，因此外界早就認為雙女神續留台灣的機會渺茫。不過對於續約問題，樂天球團回應：「女孩們的明年度合約目前在確認階段」，強調目前外界所傳的各項消息都不是他們正式對外公布的資訊，實際續約結果會在明年球季開始前，也就是最晚3月28日前公布，謝謝各界的關心。