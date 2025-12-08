我是廣告 請繼續往下閱讀

2026地方首長選舉誰出線？外界高度關注。前總統陳水扁近期屢公開力挺民進黨立委陳亭妃參選台南市長，前立委蔡正元昨（7）日也指出，兼任民進黨主席的總統賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，也要忍耐，因為陳亭妃能獲得中間選民選票，若對上國民黨立委謝龍介，陳亭妃贏面相當大。蔡正元昨上《下班瀚你聊》表示，民進黨若不提名陳亭妃，謝龍介就當選了。因此，民進黨不太可能不提名陳亭妃，除非賴清德擁有皇帝的權力，但沒有，即使在黨內也沒有。而且民意大於天，陳亭妃能獲得中間選民的選票，對上謝龍介的贏面相當大，歸功於她個人經營的特色。話鋒一轉，蔡正元提到，至於新北市長選戰，李四川絕對一個國民黨最強的強棒，因為李四川曾當過8年的新北市副市長、台北市副市長和高雄市副市長，口碑都很好，然後會得到老百姓，尤其是中間選民的信賴。不過，支持李四川的選票，或許可能移動一部分到民眾黨主席黃國昌，也會移動更大部分到民進黨立委蘇巧慧，因為蘇巧慧在中間選民的形象也滿強的。