▲廉世彬（左起）、河智媛及禹洙漢面對續約問題，沒有正面回應，未來動向均有變數。（圖／記者吳翊緁攝影）

化身壽司師傅！河智媛、廉世彬、禹洙漢親手做愛心

▲▼禹洙漢（上圖左起）、廉世彬、河智媛親手製作海鮮丼，3人魅力全開、創意滿分，現場粉絲尖叫連連。（圖／記者吳翊緁攝影）

樂天桃猿啦啦隊的韓籍成員河智媛、廉世彬、禹洙漢封稱「樂天三本柱」，今（10）日3人出席日式餐飲品牌一日店長活動，化身「壽司師傅」大展廚藝，稍早受訪被問道明年計劃及是否續約樂天？主持人連忙代替回應：「這個問題之後會再跟大家報告！」至於聖誕節及跨年怎麼過？河智媛表示很少在過節日，但今年很期待聖誕節到來；廉世彬則說，聖誕節會待在家，因為去哪都很多人，「跨年會跟家人一起過，這是我們家的習俗！」河智媛、廉世彬、禹洙漢今稍早亮麗又接地氣現身，先是合體熱力獻舞，吸引大批鎂光燈狂閃，接著3人進入廚房製作海鮮丼，現場擠滿圍觀粉絲，氛圍十分歡快！三本柱難得公開做菜，眾人也好奇，她們是否有為異性做過飯？廉世彬羞喊「有啊！以前會跟爸爸一起做菜。」河智媛則表示時間過太久忘記了。河智媛化身壽司師傅，即興模仿「握壽司」手勢，逗趣又專業的表演讓粉絲笑到停不下來；廉世彬則現場秀中文介紹菜色，笑稱：「想讓粉絲吃到最美味的海鮮！」禹洙漢則一絲不苟地盯著擺盤，被師傅們盛讚為「壽司界完美主義者」。三人魅力全開、創意滿分，現場粉絲尖叫連連，氣氛熱到像小型演唱會。除此之外，媒體詢問河智媛、廉世彬、禹洙漢明年計劃及是否續約樂天？3人尚未開口，主持人直接阻擋提問：「後續計劃會再跟大家報告。」事實上，河智媛、禹洙漢過去受訪也曾被問過此事，當時表示「還不知道」、「還不確定不是故意隱藏，比較小心一點，網路上流傳的消息不要相信，以公告為主！」未來動向都很難說。