台灣偶像男團「Lollipop棒棒堂」今年4月全員合體回歸，才以節目《來吧！哪裡怕》奪下金鐘60實境節目主持人獎，更傳出明年將舉辦成軍20週年演唱會。怎料，團員近來卻風波不斷，除了威廉、小杰（廖允杰）涉及兵役問題，王子（邱勝翊）也因捲入與粿粿的婚外情風波，演藝工作全部喊卡；今（8）日成員小煜再度拋出震撼彈，宣布結束5年的婚姻。
棒棒堂成軍19首奪金鐘獎 團員接連出事活動急喊卡
棒棒堂今年再度合體掀起回憶殺，更首度拿下金鐘獎，團體邀約不斷，傳出節目《來吧！哪裡怕》第二季將啟動，也已談好新北耶誕城演出，甚至明年將舉辦成軍20週年演唱會。未料，團員們卻接連爆出負面新聞，讓後續的商業活動全都停擺。
威廉（廖亦崟）今年5月被檢警查出涉閃兵案，以50萬元的金額交保，他形象因此跌至谷底，手上4個節目主持棒全被換下，過去平均月收入50萬元的他，如今經濟狀況受到極大影響，他先前受訪時坦言有考慮賣掉在東湖價值1500萬的房子，但這是最下策，現階段他還是會努力謀生。
除了威廉涉及兵役問題，新北地檢署發動第三波搜索時，小杰也遭檢警拘提到案，最終以35萬元交保，事後他發出聲明道歉，表示自己在年輕時因「一時失慮」而誤入歧途，如今深知行為不當，會全力配合檢方調查及司法審查：「抱歉佔用社會資源，也向家人及所有支持、信任我的朋友致上最深的歉意。」
王子捲「粿王風暴」停工 良好形象一夕之間破功
另外，成員王子近來則陷入「粿王風暴」，藝人范姜彥豐指控他與其妻子粿粿有著不倫關係，消息震驚演藝圈。對此，王子發聲坦承與女方「超過了朋友間應有的界線」，但否認破壞兩人家庭，而經紀公司喜鵲娛樂則表示，停止王子所有演藝事業規劃，以及所有活動安排，王子出道多年以來，良好形象一夕之間破功，未來能否復工仍是未知數。
有著帥氣外型的小煜，2020年宣布閃婚，當時他在社群寫下：「介紹一下楊太太給你們認識，從今以後，我是她的人，她是我的女王。」婚後他也將重心轉往家庭生活，不時分享幸福日常。然而，今日他卻宣布離婚消息，表示和老婆言言在今年9月簽字離婚，沉重說這是在經過許多對話後做出的決定，5年婚姻正式劃下句點。
阿緯近幾年則轉往餐飲業發展，身為「緯豆集團」創辦人暨董事總經理的他，不斷擴大事業版圖，目前集團旗下代理品牌包含港式點心專門店「點點心」、文青蝦仁飯館「忠青商行」，以及去年首度推出的湘菜品牌「炒湘湘」，餐廳營收超過10億；日前阿緯也曬出棒棒堂合體照片，寫道：「今天好像是出道19週年，生日快樂 #棒棒堂」
團體中年紀最大的敖犬（莊濠全），曾因合約官司，幾乎消失在台灣螢光幕上，前往中國拍攝網路劇《很純很曖昧》後，終於成功翻身。去年10月他娶回小10歲的空姐女友發發，婚後兩人甜蜜幸福，更共同經營YouTube頻道，分享生活日常，夫妻倆也希望能早日「做人成功」。
