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梳妝台代購業者夫妻出面道歉！代購盈利全捐育幼院

詢問妻子為何有這種說法，妻子則回應是「攤位的試吃阿姨說可以的」，於是很嚴肅的告訴妻子那不是好市多員工，而且這樣做也是不對的。

並表示代購賺取的價差5300元都已經捐款給育幼院，還貼出捐款明細。

▲好市多代購夫妻日前為購買一款「Hape化妝台」遭炎上，夫妻倆都出面道歉。（圖/Threads）

我真的知道錯了，我自己糊塗認為，那位負責試吃的阿姨也屬於好市多的正式員工，所以一股腦地聽從她的建議，做了這麼無腦的事情，還以為自己是對的

現場客人還原真相不買單道歉文！官方低調出手限購了

該組「Hape梳妝台」目前已經缺貨，且頁面也加註「此商品於2026/03/14~2026/06/14限購期間每帳號限購2組」

▲好市多官方低調出手，官網上查詢該款「Hape梳妝台」的玩具，已經缺貨且貼上限購2組的標語。（圖/好市多官網）

好市多（Costco）近期一款售價799元的兒童玩具「Hape梳妝台」精緻又可愛，許多爸媽都想入手，但近日一對代購業者夫妻卻遭爆料在好市多掃貨，明明還沒結帳卻不讓其他顧客購買，宣稱「這些都是她們的」，引爆眾怒。然而話題延燒一天後，夫妻倆都出面道歉，甚至還將代購賺到的價差捐款育幼院，但因為兩人又避重就輕把責任推給隔壁「試吃攤阿姨」，讓道歉文翻車不被網友買單。對此，好市多也低調出手，目前該組「Hape梳妝台」在線上購物也已經限購2組。該名代購業者丈夫在Threads貼出道歉文，透露自己讓妻子先進賣場，等到他到時已經很多人圍觀，聽到妻子跟大家說已經跟店員訂好這些梳妝台，請其他人不要拿，現場其他客人詢問店員都表示不能這樣做，他也有立刻勸阻妻子，告知架上的東西大家本來都能拿，丈夫也表示自己當天「支氣管發炎前一晚上睡不好，加上還在理解到底發生什麼狀況，當下就有立刻勸阻，妻子也已經知道事情有多嚴重，代購也會停止，她很難過很悲傷，但我個人覺得，讓她上一課也好，以後做人做事可以更謹慎，更顧及別人，在此代替她跟大家道歉，也拜託各位高抬貴手」。隨後該名代購化妝台女子也現身貼文留言表示：「，我沒有權利阻止任何人來購買，影響大眾的消費權益，為了表達我的誠意，現有的網拍代購都會停止，重新學習做人處事，希望各位可以給我一個改錯的機會對不起。」然而該貼文發出之後，有許多當時在現場的客人湧入留言表示：、「現場大吼不准碰的就是這位先生，元氣好得很，身體也很誠實的狂搬66盒回家呢！」。然而對於網友以及代購業者都認為應該要限購，《NOWNEWS》記者實際查詢好市多官網，，官方低調解決這次的代購梳妝台風波。