▲小煜曾分享與言言交往過程，登記結婚時也高調放閃。（圖／楊奇煜臉書）

▲小煜（右）雖然離婚言言（左），但兩人還是維持家人一般的關係。（圖／小煜IG@yangchiyu）

小煜離婚聲明全文：

一直以來關心我的朋友們，想和大家分享我最近生活的改變，我和言言在今年 9 月平和地告別了婚姻關係。



這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。



關係的形狀雖然改變了，但對孩子的愛沒有改變，未來我們會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，我們未來也會保持良好溝通維持孩子熟悉的溫暖。



這段過程讓我們學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用「結束」形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。



接下來，我和言言會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給我們和孩子一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。



由於目前生活重心已有所調整，更多心力都投注在孩子身上，為了不影響家人生活，關於家人的問題在此之後將不再回應，還請體諒，謝謝你們。

棒棒堂男孩出身的男星小煜（楊奇煜）今（8）日無預警公開與護理師老婆言言（李顏言）離婚的消息，讓外界錯愕。回顧兩人這段5年婚姻，小煜曾直言老婆是他的真命天女，2020年公開結婚喜訊時，小煜還直接發文放閃，「介紹一下楊太太給你們認識，從今以後，我是她的人，她是我的女王。」兩人曾經愛得高調，怎料還是無法白頭到老。小煜的老婆言言本職為護理師，雖然外型甜美、身材火辣，但並非藝人，因此兩人交往初期只能低調往來。小煜曾透露，對言言動心是源於女方的陪伴；兩人在朋友聚會上認識，原本只是單純交換聯絡方式，但後來言言南下高雄看他演舞台劇，兩顆心才慢慢越走越近。小煜更透露，在交往的1年多期間，言言只要一有空就會陪他去探視生病的奶奶，在小煜爺爺住院時也主動幫忙照顧，無奈爺爺、奶奶最終相繼離世。小煜直言，當時言言陪他一起度過低潮，他才因此認定言言就是那個對的人。小煜與言言也從2020年3月開始在台北同居，結果4月就發現言言懷孕。小煜因此負起責任，7月就帶著言言到戶政事務所登記結婚，將女方娶回家，並大方在社群發出合照放閃，當時的示愛宣言：「我是她的人，她是我的女王」，至今都讓粉絲印象深刻。不過這段浪漫愛情也並非一帆風順，言言相繼生下2個兒子後，曾因育兒問題與小煜爆發激烈爭執。小煜忙於工作經常早出晚歸，即便有請保母幫忙，言言還是承擔極大壓力，某次吵完架後她更是直接離家出走，消失一整晚；後來小煜才知道言言是回到娘家的房間痛哭，他也主動與老婆道歉，破冰和好。可惜長期的工作與家庭失衡，還是讓兩人的關係走到盡頭。小煜今日在貼文中指出，他與言言在今年9月時就已和平離婚，「這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。」他也強調兩人雖然離婚但未來還是會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大。而小煜與「Lollipop棒棒堂」其他成員在解散15年後，於去年合體推出實境節目《來吧！哪裡怕》，第1季播到今年3月才結束，還拿下金鐘獎。本來粉絲敲碗他們拍第2季，但成員小杰、威廉被抓包閃兵，王子則是偷吃人妻粿粿遭到撻伐，第2季傳出只能胎死腹中，暫停拍攝；現在又輪到小煜爆出婚變，目前棒棒堂6人只剩敖犬、阿緯感情與事業較為穩定。