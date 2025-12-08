洋基隊內部對三壘手麥克曼恩（Ryan McMahon）的交易已幾近「默認是失敗之舉」。根據《The Athletic》記者Chris Kirschner在最新的球迷信箱回覆中表示，洋基極可能在2026賽季對麥克曼恩採取打線輪替上場策略，而不是將他定位為固定先發，這對一位年薪1600萬美元（約合新台幣5億元）的球員而言，幾乎可說是一種侮辱。
麥克曼恩表現慘澹 隊媒：交易本身就是錯誤
麥克曼恩自從2025交易截止日前從洛磯隊被換來後，表現完全未達預期。他穿上條紋球衣後的打擊三圍為.208/.308/.333，OPS僅0.641，對左投的OPS更低至0.534，三振率高達33.5%，完全無法為洋基打線帶來貢獻。
Kirschner直言，洋基可能會讓右打的羅莎里歐（Amed Rosario）與麥克曼恩組成三壘輪值搭檔，甚至考慮引進日本自由球員岡本和真，這無疑是對麥克曼恩的一記重擊，顯示球隊對他已不再抱有太多信心。
麥克曼恩擋住新人隆巴德機會
更令人擔憂的是，麥克曼恩與羅莎里歐的三壘輪替安排，可能擋住洋基農場頭號新秀隆巴德（George Lombard Jr.）的升上大聯盟之路。一旦內野未來幾年都被現有球員卡死，新血將難以嶄露頭角。
另外，若球隊真的如傳聞所言，打算讓齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）離隊來騰出空間，那也將是另一筆高風險決策，恐讓球隊陷入更多連鎖錯誤。值得一提的是，洋基為了換來麥克曼恩，還送出了前景不錯的年輕投手Griffin Herring，而他在新球隊已有亮眼表現，這讓交易顯得更加難堪。
還有救嗎？麥克曼恩樣本數不多
儘管批評聲浪四起，Kirschner仍保留一絲空間給麥克曼恩。他指出，麥克曼恩在洋基的打席數目前僅159次，如果要評判這筆交易是失敗，也許樣本數還不夠大。許多球員都曾需要一年適應洋基的壓力與聚光燈，例如倫登（Carlos Rodón）。
若麥克曼恩能在2026賽季重新找回打擊手感，那麼這筆交易或許還有轉圜空間。但截至目前為止，這無疑又是一筆寫在凱許曼錯誤投資履歷上的重大污點。
洋基球迷對於麥克曼恩的失望日益加深，當初寄予厚望的補強，如今卻可能淪為1600萬美元的輪替工具人。隊媒痛批這筆交易「令人尷尬」，也再度對總管凱許曼（Brian Cashman）的判斷力提出質疑。2026，將是麥克曼恩在洋基證明身價的最後機會。
消息來源：Colin Keane
