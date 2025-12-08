洋基隊內部對三壘手麥克曼恩（Ryan McMahon）的交易已幾近「默認是失敗之舉」。根據《The Athletic》記者Chris Kirschner在最新的球迷信箱回覆中表示，洋基極可能在2026賽季對麥克曼恩採取打線輪替上場策略，而不是將他定位為固定先發，這對一位年薪1600萬美元（約合新台幣5億元）的球員而言，幾乎可說是一種侮辱。

我是廣告 請繼續往下閱讀
麥克曼恩表現慘澹　隊媒：交易本身就是錯誤

麥克曼恩自從2025交易截止日前從洛磯隊被換來後，表現完全未達預期。他穿上條紋球衣後的打擊三圍為.208/.308/.333，OPS僅0.641，對左投的OPS更低至0.534，三振率高達33.5%，完全無法為洋基打線帶來貢獻。

Kirschner直言，洋基可能會讓右打的羅莎里歐（Amed Rosario）與麥克曼恩組成三壘輪值搭檔，甚至考慮引進日本自由球員岡本和真，這無疑是對麥克曼恩的一記重擊，顯示球隊對他已不再抱有太多信心。

麥克曼恩擋住新人隆巴德機會

更令人擔憂的是，麥克曼恩與羅莎里歐的三壘輪替安排，可能擋住洋基農場頭號新秀隆巴德（George Lombard Jr.）的升上大聯盟之路。一旦內野未來幾年都被現有球員卡死，新血將難以嶄露頭角。

另外，若球隊真的如傳聞所言，打算讓齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）離隊來騰出空間，那也將是另一筆高風險決策，恐讓球隊陷入更多連鎖錯誤。值得一提的是，洋基為了換來麥克曼恩，還送出了前景不錯的年輕投手Griffin Herring，而他在新球隊已有亮眼表現，這讓交易顯得更加難堪。

還有救嗎？麥克曼恩樣本數不多

儘管批評聲浪四起，Kirschner仍保留一絲空間給麥克曼恩。他指出，麥克曼恩在洋基的打席數目前僅159次，如果要評判這筆交易是失敗，也許樣本數還不夠大。許多球員都曾需要一年適應洋基的壓力與聚光燈，例如倫登（Carlos Rodón）。

若麥克曼恩能在2026賽季重新找回打擊手感，那麼這筆交易或許還有轉圜空間。但截至目前為止，這無疑又是一筆寫在凱許曼錯誤投資履歷上的重大污點。

洋基球迷對於麥克曼恩的失望日益加深，當初寄予厚望的補強，如今卻可能淪為1600萬美元的輪替工具人。隊媒痛批這筆交易「令人尷尬」，也再度對總管凱許曼（Brian Cashman）的判斷力提出質疑。2026，將是麥克曼恩在洋基證明身價的最後機會。

▲MLB今（19）日傳出洛杉磯道奇有意交易科羅拉多洛磯明星三壘手Ryan McMahon，除此之外芝加哥小熊有意追逐，但根據《MLBTR》分析道奇要完成交易的可能性不高。（圖／美聯社／達志影像）
▲麥克曼恩與羅莎里歐的三壘輪替安排，可能擋住洋基農場頭號新秀隆巴德（George Lombard Jr.）的升上大聯盟之路。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：Colin Keane

MLB相關報導：

MLB／觀察大谷翔平12年！道奇球探揭露「1往事」：他打擊無法兌現

MLB／韓國歷年最強內野手！金河成超搶手　洋基、釀酒人都想要他

相關新聞

MLB／賈吉好慘！世足抽籤儀式與歐尼爾、布雷迪同台　4人僅他無冠

MLB／道奇要拿誰換多諾文？美媒建議不要放赫南德茲：可給金慧成

MLB／不是大谷和小葛雷諾！山本由伸獲MLB官網評選季後賽最佳球員

MLB／紐約戰火再起！威廉斯跳槽大都會惹怒洋基名嘴：罪魁禍首