大谷翔平如今已經成為MLB美國職棒大聯盟最具標誌性的超級巨星，洛杉磯道奇隊球探部門副總裁芬利（David Finley）對大谷驚人成長也感到震驚，後者觀察大谷超過12年，近期接受《富比士》專訪時，談到對大谷高中時期印象，芬利在大谷就讀於岩手縣花卷東高中時就開始關注他，當時他任職於紅襪隊球探部門，他透露有許多球隊都在爭奪大谷，說服他高中畢業後旅美，而他當時認為大谷就是一名投手，如果紅襪當時簽下他，計劃也是專注於培養他的投球能力。如今回頭看，最後大谷做出正確的決定，他選擇留在日本，逐步加強身體條件、也堅持在職業賽場維持「二刀流」出賽，其中努力不懈的日本火腿鬥士球團、大谷恩師栗山英樹，都是背後重要推手，才成就這位攻守兼備的超級巨星誕生。有趣的是，芬利與大谷的緣分仍未了，之後芬利轉投擴編的道奇隊球探部門，並一路升任至球探部門副總裁，2年前，他和大谷在道奇總部辦公室，進行一次意義非凡的重逢。「他徹底改變比賽，他的加入，也改變了整支球隊。」芬利笑說，