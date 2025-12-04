我是廣告 請繼續往下閱讀

▲西武獅強投今井達也挑戰大聯盟掀起搶人大戰，傳出舊金山巨人因預算考量退出，讓紐約洋基與大都會成為最有力的競爭者。今井曾喊話想「打倒道奇」，其身價預估已飆破2億美元。（圖／記者葉政勳攝）

MLB美國職棒大聯盟舊金山巨人，最初被認為是日籍強投今井達也的首選下家，但根據舊金山當地媒體《Around the Foghorn》報導，巨人可能因為今井達也要價太高而放棄，球迷聽聞後相當不爽，直言球隊作為洛杉磯道奇的宿敵，近年卻屢次在日本投手搶人大戰中失利，「我受夠看到巨人在國際市場上被道奇嘲笑，我們本應在這個市場上有競爭力，如今這些日本好手卻被道奇壟斷了。」27歲的今井達也球季結束後，宣告透過入札制度挑戰大聯盟，巨人就是第一波傳出的潛在下家，且各項條件都符合今井達也需求，舊金山為亞裔族群多的城市，論歷史也是道奇的宿敵，可以讓今井達也實現跟大谷翔平、山本由伸同場對決的願望，但如今巨人卻傳出退出這場競逐戰。當地媒體《Around the Foghorn》文中透露出無奈和失望之意。 「根據報導，巨人無意簽下像今井達也這樣身價不菲的投手，其實這並不感到意外，但顯然很失望，如果能簽下今井，對灣區而言該有多讓人興奮，但巨人似乎在努力降低球迷的期望值。」《Around the Foghorn》隨後也向球迷提問，請他們分享看法，有球迷就說，「千賀、今永、山本到佐佐木，我們錯過所有各隊都想要的投手，這次又是如此。真的受夠巨人在國際市場上被道奇嘲笑，我們本應該有競爭力，最無法忍受的，就是被道奇幾乎壟斷那些極具魅力的日本球員。」另有球迷提到，舊金山當地的亞裔美國兒童，如今談到棒球，就會討論關於道奇的一切，這對於當地球隊巨人而言相當尷尬。巨人和道奇同屬國家聯盟西區，21世紀初以來，在前一代巨星捕手波西（Buster Posey）率領下，巨人於2010年至2014年的5年間，三度奪下世界大賽冠軍，但接下來11年，只獲得過1次分區冠軍，更不要說挑戰世界冠軍。隨著巨人戰績沒落，道奇則在過去13年中12度贏得分區冠軍，並在本季連續第2年捧起世界大賽獎盃，成為本世紀首支成功衛冕MLB世界冠軍的球隊。