▲NBA紐約尼克一哥布朗森，在紐約市長選舉中獲得29票，為所有職業運動員中最多。（圖／美聯社／達志影像）

紐約市選舉委員會昨日公佈市長投票結果，竟有多位現役運動員獲得票數，包含紐約洋基當家球星、新科美聯年度MVP得主賈吉（Aaron Judge），他獲得11票，為所有MLB球星中最多，另包含大都會球星「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）、洋基傳奇基特（Derek Jeter）都有3票，最多票運動員則是紐約尼克一哥布朗森（Jalen Brunson），他一共獲得29票。紐約市11月初選出新任市長，最終由民主黨曼達尼（Zohran Mamdani）當選。今日紐約市選舉委員會則公布獲得票數人選，多位紐約當地職業運動球隊的球員入選，含括MLB洋基、大都會，NBA尼克與NFL巨人等球星。MLB方面，賈吉今年再度以怪物成績奪下美聯年度MVP，他最終獲得11票高居MLB紐約市長選票第一，另外阿隆索、基特都獲得票數，就連大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）也獲得1票，原因是他出生於紐約。此外，也有NBA球星入選，包含曾效力尼克的明星前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），現役當家球星布朗森，根據《FOX》報導，獲得29張票，為所有運動員最多。值得注意的是，其中有1張手寫選票，將布朗森名字拼錯，不然布朗森票數可望上看30票。實際上，市長選舉中投給職業運動球星，在美國並不罕見，《ESPN》就分析這一情況，表示除了是運動狂熱分子所為之外，也藉此表達對大黨的不滿，「賈吉的名字其實沒有出現在11位候選人名單中，這足以體現洋基隊球迷，對這位右外野手的喜愛。」文中也提到，賈吉僅獲得11票，離紐約市長曼達尼當選票數103萬6051張得票差距很大，《ESPN》強調，「職業運動員拿到選票，並不影響實際結果。」