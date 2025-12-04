我是廣告 請繼續往下閱讀

韓籍強打內野手金河成今年跳脫與亞特蘭大勇士1600萬美元合約（約合新台幣4.9億元），成為自由球員，吸引包含釀酒人等多支球隊興趣，全美最大自由球員資訊網站《Trade Rumors》預估，金河成身價約為2年總價3000萬美元，並被紐約洋基列入潛在補強目標之一。金河成曾是首位獲得金手套獎肯定的亞洲內野手，同時巔峰時期也證明過，打擊穩定性可以繳出大聯盟平均水準。金河成2020年休賽季結束與韓職KBO培證英雄合約後，以4年、2800萬美元轉戰聖地牙哥教士，期間出賽540場，累積打擊率2成42、47轟、200分打點、78次盜壘，OPS+99接近聯盟平均，還拿到國聯工具人金手套獎，成首位獲獎亞洲球員。證明身手後，金河成2024年底與坦帕灣光芒簽下2年、總價2900萬美元合約，今年因右肩受傷最終被放進讓渡名單，於9月1日轉隊至勇士，本季合計出賽48場，打擊率2成34、5轟與17分打點，OPS.649。金河成11月初行使跳脫權，提前結束與勇士下季1600萬美元合約，吸引外界討論，各隊對於金河成的興趣也隨時間升溫，包括前東家勇士，以及傳聞中的釀酒人在內的多支球隊，都在密切關注金河成，可預見的未來還會受到更多關注。甚至有美國媒體將金河成評選為自由球員排行榜榜首，《Trade Rumors》內文中提到，「自去年12月以來，關於金河成的正面評價層出不窮，並預測有多支球隊對他感興趣。與去年一樣，外界對他的去向和合約金額越來越感興趣。」《Trade Rumors》同時預估金河成最終有望簽下2年、總值3000萬美元合約（約合新台幣9.4億），還提到洋基將其列為潛在補強人選。至於金河成本人想法，MLB官網於11月初則提到，金河成團隊除了薪資總額之外，穩定保障先發出賽機會，也會是選擇上的重要考量點。