韓國年度音樂盛會AAA（Asia Artist Awards，亞洲明星盛典）今年首度移師高雄世運主場館登場，《NOWNEWS今日新聞》特別整理典禮出席藝人以及演出卡司、轉播資訊，帶您無時差享受這場年度盛會。
AAA主持人是誰？隔天還有慶祝演唱會
迎來成立10週年的AAA今年特地選在高雄世運主場館舉行，活動分為兩天登場。首日為頒獎典禮，於12月6日舉辦，由IVE成員張員瑛與2PM李俊昊攜手主持；隔天則是慶典演唱會《ACON 2025》，於12月7日登場，主持陣容包括李濬榮、i-dle（前名為(G)I-DLE）成員舒華、CRAVITY的Allen，以及KiiiKiii的Sui。
AAA轉播連結？電視、手機都能看
今年在台灣舉辦的AAA宣布典禮將進行電視轉播，台灣粉絲只要打開電視、並轉到三立都會台就可以收看轉播（將延遲1至1.5小時開播）。
家裡沒有電視的粉絲也不用難過，LINE（LINE TODAY／LINE TODAY 娛樂／LINE MUSIC 官方帳號）、WEVERSE兩大平台有同時進行串流轉播，零時差放送現場內容。
AAA：紅毯開始時間14：00，正式演出時間16：00，預計22：00前後結束。
ACON：觀眾彩排開始時間15：00（不直播），正式演出時間17：00，預計21：00結束。
AAA出席名單？演員、表演組合共41組
AAA（12月6日）出席演員名單：朴寶劍、IU、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、車珠英、李浚赫、秋英宇、姜有皙、文素利、朴允浩、嚴志媛、崔代勳，佐藤健、李濬榮
表演名單：NEXZ、RIIZE、LE SSERAFIM、MONSTA X、MEOVV、Stray Kids、xikers、IVE、AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、WOODZ、JJ Lin（林俊傑）、CHANMINA、YENA、CORTIS、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiiiKiiii、KickFlip、QWER、TWS
ACON表演名單？13組人氣歌手、團體輪番上場
ACON2025（12月7日）表演嘉賓共13組，包含NEXZ、xikers、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、SB19、AHOF、Ash Island、ATEEZ、WOODZ、崔叡娜YENA、KISS OF LIFE、QWER。
資料來源：AAA官方IG
