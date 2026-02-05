我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡2月5日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000011期）

▲威力彩連續28期槓龜，今晚威力彩頭獎的獎金累積上看9.7億元，將於晚間8時30分透過直播開出威力彩最新獎號。 （圖／記者徐銘穗攝）

威力彩玩法懶人包！一注多少錢、怎麼選號、包牌法一次看

▲威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，而每注投注金額為100元。 （圖／記者徐銘穗攝）

▲彩券行威力彩包牌有幸運全餐（成本800元分2種玩法）以及「超級全餐（成本5600元）」可選擇，總共3種玩法。（圖/記者黃韻文攝）

威力彩第115000011期今（5）日晚間開獎，威力彩連續28期槓龜，今晚威力彩頭獎獎金累積上看9.7億元。威力彩開獎時間在每週一、四晚間20時30分，透過直播陸續開出最新獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新2月5日（週四）威力彩開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，快來看看今晚幸運兒是不是你！威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，而每注投注金額為100元。但民眾下注要特別注意，最後投注是晚上8時截止，而威力彩固定會於每週一及每週四晚間20時30分進行直播開獎，千萬別錯過！開獎時，開獎單位將從第一區01～38的號碼中隨機開出六個號碼，再從第二區01～08的號碼中隨機開出一個號碼，即為該期威力彩的中獎號碼。如果民眾在第一區的號碼中，對中當期第一區開出之任一獎號，而第二區亦對中當期第二區開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金，並依照中得球號數不同，再區分成頭獎、貳獎、參獎等等。倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走頭獎獎金，但根據台彩官網解釋，頭獎中獎機率約為2209萬分之一，不容易中獎。威力彩包牌意思就是指將威力彩數字組合全買下來，以此增加中獎機率，根據威力彩現行玩法，目前包牌方式主要分為兩種，第一種為第一區6個號碼固定，將第二區號碼「01至08」全包；第二種為第一區及第二區號碼都浮動，對獎的號碼組數比較多，兩種價位皆為800元。除了一般的800元包牌法，還有進階款5600元全餐買法，則是將第一區買下7組數字組合，每一組輪流搭配第二區01至08，總計共有56組號碼組合，中獎機率也更加高。