中國社群app小紅書於昨（4）日起遭台灣刑事局根據《詐欺犯罪危害防制條例》啟動為期1年的封鎖措施，使用者近期將陸續無法開啟網頁與app。對此，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰轉發數發部「網路詐騙通報查詢網」的詐騙媒介比例圖表，只見小紅書未上榜，狠酸：小紅書詐騙很多，政府是在保護你，懂不懂？不要問這麼多。根據刑事局，自去年至今，小紅書在台累計涉及1706件詐騙案，財損高達2.47億元。內政部因此將發布「停止網路解析及限制接取」命令，封鎖台灣境內的連線路徑。不過，根據蘇一峰轉發的資料，台灣詐騙媒介的比例，似乎其他社群媒體均遠遠高於小紅書。對此，蘇一峰昨發文嘲諷表示，政府是在保護你，懂不懂？用瑪利亞之牆保護你，不被網路詐騙吞噬。你說小紅書詐騙只有100則，佔比才0.1％不到？臉書有5萬則。不要問這麼多。該文一出，底下大批網友紛紛指出：「瑪利亞之牆有夠貼切啦」、「笑死，台灣跟中國一樣只會自我安慰」、「脆上面也超多詐騙的」、「應該改名小綠書」、「不敢禁臉書大概就是怕得罪美國乾爸爸了」等。