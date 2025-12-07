我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿前總教練古久保健二離台，許多球員自組「送機團」。（圖／記者陳柏翰攝,2025.11.15)

中華職棒（CPBL）新科冠軍樂天桃猿，絕對是今年台灣棒球圈討論熱度最高的球隊，以年度第3名的身份擠進季後賽，卻一路過關斬將，連退統一7-ELEVEn獅、中信兄弟，演出驚奇的「下剋上」冠軍。整季雖出現一軍伙食、二軍食宿等負面風波，但都比不上奪冠後的「殘暴換帥」，冠軍教頭古久保健二無預警遭撤換，同時引發選手、球迷不滿，奪冠卻被檢討最兇，成為中職最罕見的一隊。桃猿本季以62勝57敗1和、勝率5成21取得年度第3名，搶下最後1張季後賽門票，首輪面對統一7-ELEVEn獅，桃猿先以1：2落敗，陷入0勝2敗的絕對劣勢，不過桃猿仿佛從地獄爬出的魔鬼，連續拿下2勝，將戰局逼向最終決勝戰G4。決勝戰前8局還處於3分落後的桃猿，第9局林智平從陳韻文手中敲出追平3分彈，延長賽林立補上超前安，桃猿完成「讓2追３」的驚奇，逆轉挺進台灣大賽。在台灣大賽上，面對衛冕軍中信兄弟，桃猿氣勢如虹，率先拿下2連勝，雖然G3被兄弟扳回一城，但桃猿的氣勢不受影響，G5以3：1搶勝，取得「聽牌」優勢，關鍵G5桃猿一度落後4分，卻在第8局將比分追平，延長賽第11局更是靠著林泓育的致勝2分砲逆轉取勝，最終桃猿以4勝1敗擊退兄弟，奪下樂天集團入主後首冠。正當桃猿選手、球迷沈醉在奪冠的氛圍中，桃猿球團竟在11月初無預警宣告與冠軍教頭古久保健二結束賓主關係，時任領隊牧野幸輝僅表示，「雙方基於合約立場，這是雙方同意的結果。」該消息一出，桃猿球團瞬間「炎上」，外加季中一軍伙食、二軍食宿風波等舊帳，桃猿明明奪下冠軍，卻是季末被檢討最兇的一隊。不僅球迷無法理解桃猿換帥的原因，桃猿眾將更無法接受，不管老將、新生代選手接連在個人社群發文「聲援」，11月15日古久保離台時，不少桃猿球員自組「送機團」，並約定好要在明年於大阪敘舊。古久保當天受訪時坦言，被球隊告知不續約，當下確實驚訝，「這也是沒辦法的事。」古久保也說，下一步還沒確定，若中職有其他球隊需要他，他也會盡力幫忙，「我非常喜歡台灣的人、事、物，如果有其他球團需要，我若能幫忙，就會盡全力幫忙。」