▲樂天桃猿前總教練古久保健二在率隊奪冠後，卻意外被撤換，讓選手們相當錯愕。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.27）

樂天桃猿昨（9）日無預警宣布與日籍總教練古久保健二結束4年的賓主關係，消息一出，許多選手難以置信，紛紛在社群上對古久保表達感謝，桃猿40歲老將林智平更在深夜於社群發文，直言「難看」，公開力挺日籍主帥。林智平近2年的活躍與古久保掌權有很大的關係，古久保季初接受《NOWnews 今日新聞》採訪時曾說，「林智平雖然有年紀，但他身體還滿靈活的，真的對球隊幫助滿大，還是需要他這樣的角色在。」桃猿昨日宣佈換帥消息，多數球員都是當下才知道，陸續在社群上發表對古久保的感謝，老將林智平深夜寫下「不管上面是什麼想法？至少要讓他留在二軍！！謝謝」、「拜託」以及「難看」，似乎對換帥的決定不滿。去年林智平獲得「東山再起獎」，古久保可說關鍵人物，去年接任總教練後，給予林智平大量出賽機會，出賽數從2023年的4場提升至54場，本季更是出賽99場，是近9年新高，古久保等於是林智平能延續球員生涯的最大關鍵。為何重新啟用林智平，古久保曾說，近年隊中流失許多有經驗的選手，球隊陣形需要林智平來彌補，「陳俊秀、郭嚴文、朱育賢不在，有經驗的選手相繼離隊的情況下，年輕選手能爬上來是最好，但目前技術還沒成熟。（林）智平的經驗、技術，是我們非常需要的，他也十分證明自己的實力。」古久保直言，他看到林智平的「打擊」，「（林）智平在2023年台灣大賽之前打擊狀況變非常好，雖然有年紀，但他身體還滿靈活的，真的對球隊幫助滿大，還是需要他這樣的角色在。」即便是經驗老道的球員，在場上難免會發生失誤，古久保卻不太會責備、提點資深選手，總是用幽默感「噹」老將，「我會問『最近身體狀況怎麼樣』，有點半開玩笑的感覺。」林智平去年獲古久保重用後，出賽54場，敲出49安，打擊率3成31，季末獲聯盟肯定，拿下「東山再起獎」。本季林智平出賽99場，敲出106安，打擊率2成94。林智平也在今年季後挑戰賽給予古久保重大的回報，在季後賽G4第9局，桃猿落後3分的情況下，林智平從統一7-ELEVEn獅中解者陳韻文手中敲出驚天追平3分砲，桃猿最終在延長賽拿下逆轉勝，完成「讓2追3」的下剋上。後續桃猿在台灣大賽以4勝1敗擊退中信兄弟，奪下隊史第8冠、樂天集團首冠，古久保也收穫個人執教生涯第1座冠軍。回頭來看，古久保去年重新啟用林智平，是關鍵且重要的選擇。