本周冬至、聖誕節咖啡優惠喝起來！7-11表示，小葉奶茶、梔子花奶青買2送2，「LINE禮物」也有7-11咖啡買一送一電子票券；萊爾富美式買20送20、拿鐵買20送18倒數3天，寄杯把握時間；星巴克買一送一在周一、周二登場；美廉社大杯濃萃美式最低20元。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（12月21日至12月27日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月19日至12月21日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大杯濃萃美式第2杯10元，6折（原價50元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾黑金燒仙草2杯120元，8折（原價75元、特價60元）
◾熱琥珀小葉奶茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾熱梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜12月20日至12月24日
◾好時經典可可6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾香草焦糖瑪奇朵／黃金榛果太妃6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯燕麥拿鐵6杯290元，6.4折（原價75元、特價48元）
◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
📍APP｜12月23日至12月31日
◾大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾風味系列熱飲12杯520元，6.6折（原價65元、特價43元）
活動品項：紅茶拿鐵／好時可可／香草焦糖瑪奇朵／太妃榛果／濃抹茶／濃焙茶）
◾西西里風檸檬咖啡系列12杯670元，7折（原價80元、特價56元）
◾小葉奶茶／梔子花奶青12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜12月17日至12月21日
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯冰磚拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾特大杯柳橙香柚綠茶2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜12月19日至12月21日
◾大杯特濃美式12杯399元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10杯399元，6.1折（原價65元、特價40元）
◾大杯單品美式7杯399元，5.7折（原價100元、特價57元）
◾大杯單品拿鐵6杯399元，6折（原價110元、特價67元）
🟡星巴克
慶祝聖誕節，星巴克買一送一連續兩天登場。周一、周二（12月22日、23日）限時2天，活動期間11:00至20:00買大杯以上同品項買一送一，優惠品項不包含太妃核果冷萃咖啡、太妃核果氮氣冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜11月26日至12月23日
◾大杯阿華田（巧克力歐蕾、草莓）25元，4.2折（原價60元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾桂圓紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯摩卡咖啡買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯橙香拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜11月26日至12月23日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾60元茶拿鐵系列買12送12，5折（原價60元、特價30元）
◾79元珍珠冰茶系列買12送12，5折（原價79元、特價40元）
🟡美廉社
📍APP｜12月10日至2026年1月6日
◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯2400元，4折（原價60元、特價24元）
以上限量販售至2026年1月1日，兌換至2026年7月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡85度C
平安夜限定咖啡優惠，85度C在12月24日周三當天，大杯咖啡系列第2杯30元（不含鉑金咖啡品項），堪稱年末最後強檔，且依門市公告辦法能寄杯，換算單杯平均特價大杯美式53元、大杯拿鐵65元，等於6.5折起。周五12月27日咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，相當於7.5折。
🟡路易莎咖啡
路易莎在12月31日前出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜12月5日至2026年1月8日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net／3SHrDP0
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、85度C、路易莎
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜12月19日至12月21日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大杯濃萃美式第2杯10元，6折（原價50元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾黑金燒仙草2杯120元，8折（原價75元、特價60元）
◾熱琥珀小葉奶茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾熱梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾好時經典可可6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾香草焦糖瑪奇朵／黃金榛果太妃6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯燕麥拿鐵6杯290元，6.4折（原價75元、特價48元）
◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾風味系列熱飲12杯520元，6.6折（原價65元、特價43元）
活動品項：紅茶拿鐵／好時可可／香草焦糖瑪奇朵／太妃榛果／濃抹茶／濃焙茶）
◾西西里風檸檬咖啡系列12杯670元，7折（原價80元、特價56元）
◾小葉奶茶／梔子花奶青12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
📍門市｜12月17日至12月21日
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯冰磚拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾特大杯柳橙香柚綠茶2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯特濃美式12杯399元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10杯399元，6.1折（原價65元、特價40元）
◾大杯單品美式7杯399元，5.7折（原價100元、特價57元）
◾大杯單品拿鐵6杯399元，6折（原價110元、特價67元）
慶祝聖誕節，星巴克買一送一連續兩天登場。周一、周二（12月22日、23日）限時2天，活動期間11:00至20:00買大杯以上同品項買一送一，優惠品項不包含太妃核果冷萃咖啡、太妃核果氮氣冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料。
📍門市｜11月26日至12月23日
◾大杯阿華田（巧克力歐蕾、草莓）25元，4.2折（原價60元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾桂圓紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯摩卡咖啡買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯橙香拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜11月26日至12月23日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾60元茶拿鐵系列買12送12，5折（原價60元、特價30元）
◾79元珍珠冰茶系列買12送12，5折（原價79元、特價40元）
📍APP｜12月10日至2026年1月6日
◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯2400元，4折（原價60元、特價24元）
以上限量販售至2026年1月1日，兌換至2026年7月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
平安夜限定咖啡優惠，85度C在12月24日周三當天，大杯咖啡系列第2杯30元（不含鉑金咖啡品項），堪稱年末最後強檔，且依門市公告辦法能寄杯，換算單杯平均特價大杯美式53元、大杯拿鐵65元，等於6.5折起。周五12月27日咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，相當於7.5折。
路易莎在12月31日前出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜12月5日至2026年1月8日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net／3SHrDP0