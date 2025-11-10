我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿總教練古久保健二率隊奪冠後，卻未獲續任，震撼職棒圈。 （圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.27）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

樂天桃猿日前風光在台灣大賽奪下樂天集團入主後首冠，昨（9）日卻閃電宣布與日籍總教練古久保健二結束4年的賓主關係，此消息一出震撼職棒圈。球評王翊亘坦言，收到消息時非常意外，並直言「看不懂」桃猿球團的操作，「要撤換剛拿總冠軍的教練是一件不可思議的事情。」王翊亘感嘆桃猿真的很可惜，「好不容易拿冠軍，結果面臨的考驗更大。」針對換帥原因，桃猿領隊牧野幸輝回答非常曖昧，「雙方基於合約立場，這是雙方同意的結果。」王翊亘直言，雖然是講合意，但球隊不續聘，其實就是撤換。王翊亘認為，古久保被撤換，對選手影響很大，「資深球員得知消息的第一時間有些反應，大家有看到林智平很少見的在個人社群平台發表感想，這種意外事件，在球員內心當中，是一個很衝擊情況。」王翊亘說，古久保跟選手相處得很好，也給予子弟兵很大的空間，「有種讓球員不知道為何而戰的感覺，從季後賽不被看好奪冠，好不容易將團隊士氣凝聚起來，現在球員不知道為何而戰，也不知為何要留在這，對FA（自由球員）有影響。」王翊亘坦言，昨日收到桃猿換帥的消息時，跟球員一樣「驚訝」。王翊亘一度懷疑訊息的正確性，「要撤換剛拿總冠軍的教練是一件不可思議的事情，雖然下半季尾聲球隊內部有討論過來季的接任人選，但最適合的還是古久保，完全無法預料到這情況。」至於桃猿的換帥考量，王翊亘直言「看不懂」。外傳平石洋介與大塚明可能是繼任人選，王翊亘指出，古久保的薪水並不貴，若以薪資預算考量，平石價碼可能更高，「如果大塚薪水比古久保便宜，那是否代表，只要便宜就好，奪冠不重要，我真的看不懂。」不過木已成舟，桃猿換帥已經成為定局，王翊亘認為，新任總教練的首要任務，就是如何獲取選手的「心」，王翊亘說，「外教來台後，都會覺得高人一等，要真的適應，並將所學傳授給球員，是不容易的事情。」王翊亘感嘆，桃猿真的很可惜，「好不容易拿冠軍，結果面臨的考驗更大。」