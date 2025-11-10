我是廣告 請繼續往下閱讀

日前奪下台灣大賽冠軍的樂天桃猿，昨（19）日無預警撤換日籍主帥古久保健二，震撼整個職棒圈，古久保的下一步是返日又或是留台繼續尋求下家，目前仍是未知數。古久保是否有機會與前東家再續前緣，對此，富邦悍將回應，「目前外籍教練尋才作業已緊鑼密鼓進行中，近期確定後即會外公布。」並表示，古久保教練是相當優秀的教練，但不便針對單一人選評論。現年61歲的古久保2019年來台執教，在富邦悍將擔任3年投捕教練，過去時常看見古久保一對一指導戴培峰，2人也建立深厚的感情，戴培峰成為古久保來台後的首位「得意門生」。2022年古久保投效桃猿，並擔任首席教練，去年升任總教練一職。本季雖然率隊只拿下年度第3，卻在季後賽、台灣大賽演出「下剋上」，逆轉奪下隊史第8座、集團史首冠。桃猿昨日剛結束亞洲職棒交流賽，將正式進入休賽季，卻在晚間發布人事異動，僅寫下，「球團感謝古久保總教練4年來的貢獻，帶領樂天桃猿成為2025年台灣大賽總冠軍。新球季教練團陣容待明確後公布，敬請球迷朋友繼續為樂天桃猿加油。」古久保瞬間從冠軍教頭變成待業人士，下一步是返日還是留台仍是未知數。是否有機會與前東家悍將再續前緣，對此，悍將球團回應，「目前外籍教練尋才作業已緊鑼密鼓進行中，近期確定後即會外公布。」悍將球團表示，古久保教練是相當優秀的教練，但不便針對單一人選評論。