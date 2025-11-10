我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳金鋒卸任富邦悍將一軍總教練，由日籍教練後藤光尊接任。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）

樂天桃猿日前風光在台灣大賽奪下樂天集團入主後首冠，昨（9）日卻閃電宣布與日籍總教練古久保健二結束4年的賓主關係，此消息一出震撼職棒圈。這是中職史上第4次出現奪冠隊伍在季末更換總教練，前一次是1996年的統一7-ELEVEn獅，另外，富邦悍將在日前宣佈陳金鋒請辭總教練，這也是中職歷史上首次「奪冠」、「墊底」的教頭在同一年下台。古久保率隊奪冠後卸任並非中職首次，1990年味全龍在職棒元年奪冠，冠軍教頭宋宦勳在隔年就卸下兵符轉任顧問，由徐生明接手總教練一職。1992年兄弟象奪下隊史首冠，日籍總教練森下正夫季末未與球隊續約，返回日本，象隊改由山根俊英執教。1996年統一7-ELEVEn獅日籍總教練大石彌太郎帶領獅隊創下2連霸，卻同樣在季末離隊，由林家祥接任。古久保此次奪冠後遭撤換是中職史上第4次。日前富邦悍將率先宣布總教練異動，本季帶兵僅繳出3成83勝率的陳金鋒請辭，由日籍教練後藤光尊掌一軍兵符。這是中職史上首次出現「奪冠」、「墊底」的教頭在同一年下台。古久保2019年來台執教，先是在富邦悍將擔任投捕教練，2022年轉投效桃猿，擔任首席教練，去年則扛下總教練一職，本季率隊拿下年度第3，季後賽與台灣大賽演出「下剋上」，奪下隊史第8座、樂天集團首座冠軍。桃猿昨日無預警宣布撤換總教練，並寫下，「球團感謝古久保總教練4年來的貢獻，帶領樂天桃猿成為2025年台灣大賽總冠軍。新球季教練團陣容待明確後公布，敬請球迷朋友繼續為樂天桃猿加油。」