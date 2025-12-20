我是廣告 請繼續往下閱讀

南韓女神申敏兒今（20）日與交往10年的男友金宇彬步入婚姻，身分從螢光幕前的女主角，正式多了一個「金宇彬的老婆」。但比起感情話題，她本身就是韓國演藝圈極少數從雜誌模特兒、CF女王，一路走到一線演員的代表人物，學生時期就被貼上「億元少女」標籤，高中短短3個月進帳7億韓元（約台幣1600萬元），與元斌合作代言咖啡，2年就賣出6500萬瓶的驚人紀錄，長年都是廣告主眼中的最強吸睛保證。申敏兒1998年出道，當時才14歲的她，因為可愛形象而接到無數廣告拍攝，在還沒有正式經紀公司的國中時期，就已被稱為「億元少女」，高中時更曾在短短3個月內進帳7億韓元，業界都形容她是「天生為廣告而生的臉」，這樣的評價也直接反映在銷售成績上，高價CF邀約接踵而來。2010年她與元斌合作的Maxim T.O.P咖啡廣告，被選為年度最佳廣告作品，因為在申敏兒接下代言後，產品上市2年累積銷量達6500萬罐；2011年至2014年擔任化妝品代言人，品牌2012年推出的UV氣墊更被暱稱為「申敏兒粉餅」，因為11個月內就創下平均每6秒賣出1個的驚人紀錄。申敏兒踏入演藝圈的起點，連她自己都覺得很幽默，當年參加選秀並不是她主動報名，而是朋友「開玩笑」幫她填報名表。站在一群跳舞、表情演技全開、才藝滿點的參賽者中，她因為過度害羞，只是小小鞠躬、勉強說了名字就下台，整個過程不到幾秒鐘，卻意外被評審看中潛力，最後拿下冠軍，正式敲開演藝圈大門。不到一年，她便接連拍攝《Sport Replay》等畫報，迅速成為當時最具代表性的青少女雜誌模特兒。入行後的申敏兒，幾乎是「被廣告追著跑」，一出道就接到大量型錄與CF邀約，多到可以挑著接，結束雜誌《KiKi》專屬合約後，更橫掃《Ceci》、《Cindy the Perky》、《流行通信》、《Figaro》等主流雜誌。當時廣告市場正大量起用新世代雜誌模特兒，她能在電腦廣告中展現清純感、零食廣告裡走可愛路線，轉到洗髮精又能切換成熟氛圍，形象彈性極高，很快成為品牌眼中的「新一代吸睛女王」。巧合的是，申敏兒與金宇彬，正是2015年因拍攝服飾廣告而相識，從工作夥伴一路變成戀人，低調交往10年後，終於在今天修成正果，正式從金宇彬的女朋友，晉升為金宇彬的太太。生 日：1984年4月5日（41歲）身 高：169公分血 型：O型配 偶：金宇彬（2025.12.20結婚）出 道：1998年，時尚雜誌MBTI：INTP代表作：《我的女友是九尾狐》《阿娘使道傳》《Oh My Venus》《海岸村恰恰恰》《我們的藍調時光》