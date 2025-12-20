中央氣象署預報指出，今（20）日各地雖雨勢不大，不過降雨機率仍高，外出要記得帶傘，且入夜後東北季風增強，北台灣降雨機率再提高，冬至新一波東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，迎風面桃園以北降雨增多，下一波東北季風增強在下週三至下週五（24日至26日），也就是說聖誕節北東濕冷有感，低溫跌到剩下15度。
今天的天氣：白天東部有局部較大雨勢！入夜北台灣降雨機率高
明天（20日）南方雲系持續影響，水氣偏多，各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，雖然雨勢不大，不過降雨機率仍高，外出建議攜帶雨具備用，而整體雨勢在下半天逐漸趨緩，隨著水氣減少，各地大多轉為多雲的天氣，不過晚起東北季風逐漸增強，北臺灣降雨機率再提高，請留意天氣的變化；氣溫方面，各地高溫普遍為23至25度，低溫為17至19度，大致感受舒適偏涼。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東空品區
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖
橘色提醒：高屏空品區及馬祖、金門
環境部提及，20日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：冬至東北季風增強 北台灣轉涼又下雨
冬至（21日）東北季風增強，北臺灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；迎風面降雨增加，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區降雨較持續、明顯，且有較大雨勢發生的機率，而桃園、花東地區及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。下週一天氣與週日類似，不過雨區縮小，僅大台北、東半部、恆春半島有零星降雨。
一周天氣：下週二短暫好天氣！聖誕節又濕又冷
下週二 東北季風稍減弱，北臺灣氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；環境轉為偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區及恆春半島亦有零星短暫雨，而其他地區為多雲到晴。
下週三（24日）東北季風再增強，北臺灣天氣轉涼，下週四（25日）東北季風影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣再增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。各地低溫攝氏15至19度，金門、馬祖13~15度，高溫約攝氏18度至19度。
資料來源：中央氣象署
