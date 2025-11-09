中職新科總冠軍樂天桃猿稍早在亞洲職棒交流賽拿下2連勝，根據官方最新消息，現年61歲的日籍總教練古久保健二今（9）日正式卸下一軍總教練一職，新球季教練團陣容待明確後公布。

樂天桃猿今年例行賽以62勝57敗1和、年度第三闖進季後賽，挑戰賽先丟2場情況下，上演大逆襲連勝3場淘汰統一獅，總冠軍賽上再以總比分4：1擊敗中信兄弟，拿下隊史2020年更名後首冠，結果總教練古久保健二卻在這個時間點宣布卸任，引發外界關注。

樂天桃猿關官方聲明：

謹此宣布，古久保健二總教練於11月9日正式卸下一軍總教練一職。 

球團感謝古久保總教練四年來的貢獻，帶領樂天桃猿成為2025年台灣大賽總冠軍。新球季教練團陣容待明確後公布，敬請球迷朋友繼續為樂天桃猿加油。

⚾古久保健二小檔案：

出生日期：1964年6月23日（61歲）
出生地：日本大阪府豐中市
守備位置：捕手
球員生涯：近鐵猛牛（1985–2002）
執教生涯：大阪近鐵猛牛二軍投捕教練2003–2004）→中日龍二軍捕手教練（2005–2008）→東京養樂多燕子二軍投捕教練（2009–2012）→歐力士猛牛一軍投捕教練（2013–2014）→韓華鷹（韓職）一軍投捕教練（​​​​​​​2015）​​​​​​​→東北樂天金鷲一軍投捕教練（​​​​​​​2016–2018）​​​​​​​→富邦悍將（中職）一軍捕手教練（​​​​​​​2019–2021）→樂天桃猿一軍首席教練（​​​​​​​2022–2023）​​​​​​​→樂天桃猿一軍總教練（​​​​​​​2024–2025）​​​​​​​

▲古久保健二才剛率領樂天桃猿拿下中職總冠軍，今日卻震撼宣布卸任。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.27）
