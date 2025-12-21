迎接聖誕節，根據星巴克官網，耶誕節快樂好友分享日，「星巴克買一送一」連喝2天咖啡優惠，最便宜大杯55元起；今（21）日冬至，星巴克表示，全台門市「星沁爽單杯特價」。CAMA CAFE表示，新店開幕即日起飲品、餐食9折優惠，聖誕節85折開幕優惠，台中科大店優惠一覽。《NOWNEWS今日新聞》記者整理聖誕節咖啡優惠，本文提供給讀者一次掌握。
星巴克：冬至星沁爽單杯特價！耶誕節「買一送一」大杯55元起咖啡優惠
歲末年終，星巴克今冬至全台門市「星沁爽單杯特價」，耶誕節快樂好友分享日「買一送一」連喝2天。
◾️冬至全台門市「芒果火龍果星沁爽」單杯特價！全台門市星巴克，即日起至2026年1月13日（二）活動期間，芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽享特大杯單一價110元。
提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；單一價活動恕不提供加價升級服務，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準；優惠不併用。
◾️耶誕「星巴克買一送一」連喝2天咖啡優惠！根據星巴克官網，耶誕節快樂好友分享日，2025年12月22日（一）至12月23日（二），活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算：
◾️大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元（原價110元）最便宜星沁爽
◾️大杯美式咖啡57.5元（原價115元）最便宜咖啡
◾️大杯香草風味星冰樂62.5元（原價125元）最便宜星冰樂
◾️大杯那堤70元（原價140元）最便宜那堤
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
CAMA CAFE：冬至即日起9折！聖誕節開幕85折 新店開幕優惠
CAMA CAFE表示，台中科大店新店開幕！鄰近台中科技大學、圖書館正對面，距離太平國小步行僅需3分鐘。CAMA CAFE台中科大店試營運，即日起至12月24日，飲品／餐食／咖啡豆／濾掛9折優惠；聖誕節12月25日（四）正式開幕，當日飲品／餐食／咖啡豆／濾掛85折優惠。
CAMA CAFE台中科大店 資訊
地址：台中市北區中華路二段183號
時間：平日7:30-18:00、例假日8:00-17:00
電話：04-2201-1336
資料來源：星巴克、CAMA CAFE
我是廣告 請繼續往下閱讀
歲末年終，星巴克今冬至全台門市「星沁爽單杯特價」，耶誕節快樂好友分享日「買一送一」連喝2天。
◾️冬至全台門市「芒果火龍果星沁爽」單杯特價！全台門市星巴克，即日起至2026年1月13日（二）活動期間，芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽享特大杯單一價110元。
提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；單一價活動恕不提供加價升級服務，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準；優惠不併用。
◾️耶誕「星巴克買一送一」連喝2天咖啡優惠！根據星巴克官網，耶誕節快樂好友分享日，2025年12月22日（一）至12月23日（二），活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算：
◾️大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元（原價110元）最便宜星沁爽
◾️大杯美式咖啡57.5元（原價115元）最便宜咖啡
◾️大杯香草風味星冰樂62.5元（原價125元）最便宜星冰樂
◾️大杯那堤70元（原價140元）最便宜那堤
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
CAMA CAFE表示，台中科大店新店開幕！鄰近台中科技大學、圖書館正對面，距離太平國小步行僅需3分鐘。CAMA CAFE台中科大店試營運，即日起至12月24日，飲品／餐食／咖啡豆／濾掛9折優惠；聖誕節12月25日（四）正式開幕，當日飲品／餐食／咖啡豆／濾掛85折優惠。
CAMA CAFE台中科大店 資訊
地址：台中市北區中華路二段183號
時間：平日7:30-18:00、例假日8:00-17:00
電話：04-2201-1336
資料來源：星巴克、CAMA CAFE