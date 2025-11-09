我是廣告 請繼續往下閱讀

現年61歲的古久保健二稍早無預警宣布卸任樂天桃猿總教練一職，震撼消息傳遍中職，昨戰他才被媒體問到林立未先發原因時，還「開玩笑」說「今天總教練是林立！」，當時還有不少報導寫到古久保健二「展現幽默感」，結果24小時後，樂天桃猿竟真的閃電宣布古久保健二辭去總教練一職。昨戰與東北樂天金鷲比賽開打前，被放入交流賽名單的隊長林立未被排在先發，當時有媒體問到原因，古久保健二表示，，隨後才表示，由於林立一整年下來都有出賽，加上季後賽、台灣大賽帶傷上陣，交流賽就好好休息。後續也有媒體開玩笑地問說，當時在中職賽季結束的交流賽這種相對輕鬆場合上，與媒體的一席玩笑話，如今卻成為神預言，古久保健二也成為中職史上第3位實質意義上，率隊奪冠後離職的總教練，前2位分別是1992年兄弟象日籍總教練森下正夫、1996年統一獅的大石彌太郎。出生日期：1964年6月23日（61歲）出生地：日本大阪府豐中市守備位置：捕手球員生涯：近鐵猛牛（1985–2002）執教生涯：大阪近鐵猛牛二軍投捕教練（2003–2004）→中日龍二軍捕手教練（2005–2008）→東京養樂多燕子二軍投捕教練（2009–2012）→歐力士猛牛一軍投捕教練（2013–2014）→韓華鷹（韓職）一軍投捕教練（2015）​​​​​​​→東北樂天金鷲一軍投捕教練（​​​​​​​2016–2018）​​​​​​​→富邦悍將（中職）一軍捕手教練（​​​​​​​2019–2021）→樂天桃猿一軍首席教練（​​​​​​​2022–2023）​​​​​​​→樂天桃猿一軍總教練（​​​​​​​2024–2025）