今（21）日正是冬至節氣，不少民眾在LINE群組、社群平台傳送祝福。《NOWNEWS今日新聞》特別製作整理「冬至貼圖、平安圖、快樂圖片整理包」，一次收錄20張實用又應景的祝福素材，包含溫暖療癒的「冬至安康」、應景分享的「冬至平安圖」、實用好傳的「冬至祝福語」，以及適合限動、貼文使用的「冬至快樂圖片」與「冬至貼圖」，讓你在冬至這天，把祝福送到每個重要的人。
🟡冬至貼圖！「注意保暖、早安平安」傳給親友超實用
LINE雖然未特別針對冬至推出冬至免費貼圖，不過品牌、企業每周不定時推出免費貼圖，其中包含「早安、注意保暖、平安健康」等實用文字，也很適合在冬至這天傳送給親友，雖然只能使用90天或180天，但皆全數免費，別錯過好康下載時限。《NOWNEWS今日新聞》也整理最新免費LINE貼圖34組，聖誕節、跨年新年祝福都好用。
LINE貼圖34組免費下載！海綿寶寶不用錢 最新早安圖、聖誕貼圖到
🟡冬至快樂！冬至平安圖20張免費下載
冬至節氣收到親友祝福，別忘了回傳，《NOWNEWS今日新聞》製作各種風格，包含傳統、趣味、可愛、日系、日常風格，集結冬至快樂、冬至平安等實用文字，手機長按即可另存到相簿，電腦版按右鍵則能另存圖片，快透過冬至平安圖傳送給親友的祝福，20張冬至平安圖一次看：
20張冬至平安圖、冬至長輩圖點此下載全部
🟡2025冬至祝福語一次看
📍溫馨安康版：適合傳給長輩、家族群組
◾冬至安康，闔家平安
◾冬至到，湯圓熱，身體健康最重要
◾冬至平安，歲歲無憂
📍傳統節氣版：適合職場、工作群組
◾冬至一陽生，福氣正開始
◾冬至到，白晝漸長，好運慢慢來
◾冬至團圓日，祝福不缺席
◾冬至安康，感謝一路相伴
◾冬至祝福送上，願您平安順心
◾冬至團圓時，祝福不缺席
📍可愛療癒版：可搭配貼圖、限動
◾冬至吃湯圓，幸福圓又圓
◾湯圓在手，煩惱沒有
◾冬至快樂，暖暖過冬
📍幽默生活版：可發到朋友群、同事群
◾冬至到了，湯圓先到位
◾不管幾歲，湯圓照吃
◾冬至快樂，今天不減肥
📍勵志暖心版：適合個人社群貼文
◾冬至過後，白天會越來越長
◾最冷的一天，也藏著新的開始
◾撐過冬至，迎接光亮
