▲MLB匹茲堡海盜王牌史金恩茲（Paul Skenes）整季32場先發卻僅獲10勝，但防禦率僅1.97，進階數據也呈現宰制之勢，最終如願獲得國聯賽揚獎肯定。（圖／美聯社／達志影像）

▲Network分析師普萊薩（Dan Plesac）評選的2025年前25大先發投手榜單。（圖／取自普萊薩 IG）

前MLB大聯盟明星投手、現美國媒體Network分析師普萊薩（Dan Plesac），今日發布他評選的2025年球季25大先發投手，效力洛杉磯道奇的日籍強投山本由伸，靠著世界大賽神蹟發揮，排名高居第2，大谷翔平則位列第18，此榜單榜首則毫無懸念是由匹茲堡海盜王牌、今年國聯賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）獲得。普萊薩MLB生涯從1986年到2003年，曾3度入選明星賽，退休後轉至媒體服務，曾任ESPN球評，目前則是在Network擔任分析師。他每隔一段時間，就會於個人社群平台更新先發投手榜單，而今日，他也公布2025年整個球季的25大先發投手。整年度榜單第一，最終是由史金恩茲獲得，他是2023年選秀狀元，隔年就登上大聯盟，今年生涯第2季就先發32場，戰績雖僅10勝10敗，但防禦率僅1.97，累積187.2局中被打出136支安打，還狂飆216次三振，ERA+高達216，堪稱今年全大聯盟壓制力最佳的投手。山本由伸則被普萊薩排在第2，他例行賽30場先發中取得12勝8敗、防禦率僅2.49，並於季後賽獨攬5勝，包含世界大賽G7，在前一天前先發6局奪勝情況下登板，後援2.2局無失分，幫助道奇踩住煞車最終奪冠。普萊薩也坦言，「山本由伸季後賽表現，讓我們留下深刻印象，這當然也是我們考慮的因素。」排在山本由伸後面的投手則是今年美聯賽揚獎得主、底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）。他今年單季再度出賽31場拿下13勝，防禦率2.21成績單，最終連續2年奪得賽揚獎。至於今年重返投手丘的大谷翔平，例行賽先發14場，主投47局中防禦率為2.87，因為例行賽貢獻局數不夠，在這份榜單中僅被排在第18名。值得注意的是，第25名是多倫多藍鳥新秀耶薩瓦吉（Trey Yesavage），他例行賽僅出賽3場，但與山本由伸相同，靠著季後賽神勇發揮，最終入選此榜單。1. 史金恩茲（Paul Skenes，匹茲堡海盜）2. 山本由伸（洛杉磯道奇）3. 史庫柏（Tarik Skubal，底特律老虎）4. 克羅謝（Garrett Crochet，波士頓紅襪）5. 布萊恩．吳（Bryan Woo，西雅圖水手）6. 布朗（Hunter Brown，休士頓太空人）7. 弗里德（Max Fried，紐約洋基）8. 格林（Hunter Greene，紅人隊）9. 桑契斯（Cristopher Sanchez，費城費城人）10. 裴洛塔（Freddy Peralta，密爾瓦基釀酒人）