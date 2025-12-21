前MLB大聯盟明星投手、現美國媒體Network分析師普萊薩（Dan Plesac），今日發布他評選的2025年球季25大先發投手，效力洛杉磯道奇的日籍強投山本由伸，靠著世界大賽神蹟發揮，排名高居第2，大谷翔平則位列第18，此榜單榜首則毫無懸念是由匹茲堡海盜王牌、今年國聯賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）獲得。
普萊薩MLB生涯從1986年到2003年，曾3度入選明星賽，退休後轉至媒體服務，曾任ESPN球評，目前則是在Network擔任分析師。他每隔一段時間，就會於個人社群平台更新先發投手榜單，而今日，他也公布2025年整個球季的25大先發投手。
史金恩茲成2025年最強先發投手 山本由伸排第2
整年度榜單第一，最終是由史金恩茲獲得，他是2023年選秀狀元，隔年就登上大聯盟，今年生涯第2季就先發32場，戰績雖僅10勝10敗，但防禦率僅1.97，累積187.2局中被打出136支安打，還狂飆216次三振，ERA+高達216，堪稱今年全大聯盟壓制力最佳的投手。
山本由伸則被普萊薩排在第2，他例行賽30場先發中取得12勝8敗、防禦率僅2.49，並於季後賽獨攬5勝，包含世界大賽G7，在前一天前先發6局奪勝情況下登板，後援2.2局無失分，幫助道奇踩住煞車最終奪冠。普萊薩也坦言，「山本由伸季後賽表現，讓我們留下深刻印象，這當然也是我們考慮的因素。」
史庫柏連2年奪賽揚 大谷翔平僅排第18
排在山本由伸後面的投手則是今年美聯賽揚獎得主、底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）。他今年單季再度出賽31場拿下13勝，防禦率2.21成績單，最終連續2年奪得賽揚獎。
至於今年重返投手丘的大谷翔平，例行賽先發14場，主投47局中防禦率為2.87，因為例行賽貢獻局數不夠，在這份榜單中僅被排在第18名。值得注意的是，第25名是多倫多藍鳥新秀耶薩瓦吉（Trey Yesavage），他例行賽僅出賽3場，但與山本由伸相同，靠著季後賽神勇發揮，最終入選此榜單。
普萊薩評選MLB2025年10大先發投手：
1. 史金恩茲（Paul Skenes，匹茲堡海盜）
2. 山本由伸（洛杉磯道奇）
3. 史庫柏（Tarik Skubal，底特律老虎）
4. 克羅謝（Garrett Crochet，波士頓紅襪）
5. 布萊恩．吳（Bryan Woo，西雅圖水手）
6. 布朗（Hunter Brown，休士頓太空人）
7. 弗里德（Max Fried，紐約洋基）
8. 格林（Hunter Greene，紅人隊）
9. 桑契斯（Cristopher Sanchez，費城費城人）
10. 裴洛塔（Freddy Peralta，密爾瓦基釀酒人）
