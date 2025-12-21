MLB大聯盟超級豪門洛杉磯道奇，今年順利成為21世界首支衛冕成功球隊，陣中韓籍快腿金慧成，季後賽僅獲2場上場機會，皆無任何打席貢獻，仍獲得將近48.7萬美元的獎金，《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）也撰文討論到金慧成的未來，內文直指他打擊上最大缺點，就是容易被好球帶下緣的球引誘，打擊成績也逐著對手針對而逐月下滑，至9、10月打擊剩下1成30，明年春訓調整狀況，將成左右他道奇人生的關鍵。
金慧成5月首登大聯盟 單月打擊率破4成
金慧成本季開始前，才與道奇以3+2年最高總額2200萬美元合約達成協議，春訓表現不佳，直到美國時間5月3日才首登大聯盟，最終出賽71場，繳出打擊率2成80、上壘率3成14、3轟與17分打點成績，OPS.699成績。
儘管例行賽傳統數據不俗，但金慧成自7月後，上場打擊機會就逐漸減少，多以代跑、代守為主，儘管被帶進季後賽，但最終僅出賽2場，且都沒有獲得打擊機會。
金慧成打擊死角被看穿！打擊成績逐月下滑
回顧金慧成首年MLB生涯，5月登上大聯盟單月獲得21場出賽，包含13場先發，6、7月也分別有11、15次先發機會，但從9月開始，隨著道奇內野傷兵逐漸歸隊，總教練羅伯斯（Dave Roberts）並不信任金慧成打擊的狀況逐漸顯見，9、10月合計僅出賽13場，其中6次先發。
這當中與金慧成個人打擊狀況下滑也有很大關係，《The Athletic》就指出，金慧成面對高階投手的低角度變化球，明顯相對吃力，在打擊死角被看穿後，越來越多投手面對金慧成時，把球控制在好球帶下緣，讓其打出不營養的內野滾地球，這從他逐月下降的扎實擊球率、打擊率都可以明顯看出，重視數據的羅伯斯自然也清楚。
金慧成想在道奇佔有一席之地 明年春訓最重要
但《The Athletic》也強調，金慧成本季表現，已經證明其守備、跑壘都有大聯盟水準，且作為左打者並不懼怕左投，本季對戰打擊率高達3成81，也是亮點之一。
金慧成新球季需要改善的，就是在於面對引誘球的扎實擊球率，以及能否貢獻更穩定的打擊成績，因此明年春訓調整進度，對他在道奇的未來至關重要。
