MLB大聯盟超級豪門洛杉磯道奇，今年順利成為21世界首支衛冕成功球隊，陣中韓籍快腿金慧成，季後賽僅獲2場上場機會，皆無任何打席貢獻，仍獲得將近48.7萬美元的獎金，金慧成本季開始前，才與道奇以3+2年最高總額2200萬美元合約達成協議，春訓表現不佳，直到美國時間5月3日才首登大聯盟，最終出賽71場，繳出打擊率2成80、上壘率3成14、3轟與17分打點成績，OPS.699成績。儘管例行賽傳統數據不俗，但金慧成自7月後，上場打擊機會就逐漸減少，多以代跑、代守為主，儘管被帶進季後賽，但最終僅出賽2場，且都沒有獲得打擊機會。回顧金慧成首年MLB生涯，5月登上大聯盟單月獲得21場出賽，包含13場先發，6、7月也分別有11、15次先發機會，這當中與金慧成個人打擊狀況下滑也有很大關係，《The Athletic》就指出，，這從他逐月下降的扎實擊球率、打擊率都可以明顯看出，重視數據的羅伯斯自然也清楚。但《The Athletic》也強調，金慧成本季表現，已經證明其守備、跑壘都有大聯盟水準，且作為左打者並不懼怕左投，本季對戰打擊率高達3成81，也是亮點之一。金慧成新球季需要改善的，就是在於面對引誘球的扎實擊球率，以及能否貢獻更穩定的打擊成績，因此明年春訓調整進度，對他在道奇的未來至關重要。